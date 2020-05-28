***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor









***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler259.786 239 -1.837 49.204 394.154 238.152 939.698 3.362.423 4.302.121Hatalara İlişkin Düzeltmeler-227.371 -227.371 227.371 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar259.786 239 -1.837 49.204 166.783 238.152 712.327 3.589.794 4.302.121Transferler238.152 -238.152Dönem Karı (Zararı)44.147 44.147 289.985 334.132Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)6.086 6.086 -207 5.879Dönem Sonu Bakiyeler259.786 239 4.249 49.204 404.935 44.147 762.560 3.879.572 4.642.132Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler259.786 239 -3.387 5.538 49.204 632.306 406.558 1.350.244 4.726.362 6.076.606Hatalara İlişkin Düzeltmeler-227.371 -227.371 227.371 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar259.786 239 -3.387 5.538 49.204 404.935 406.558 1.122.873 4.953.733 6.076.606Transferler406.558 -406.558Dönem Karı (Zararı)80.491 80.491 290.877 371.368Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)518 -5.538 -5.020 1.123 -3.897Sermaye ArttırımıDönem Sonu Bakiyeler259.786 239 -2.869 49.204 811.493 80.491 1.198.344 5.245.733 6.444.077Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI346.363 246.866Dönem Karı (Zararı)371.368 333.925Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)371.368 333.925Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler194.834 17.494Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler49.357 33.163Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler4.094 -6.448Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4.094 -5.628Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-820Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler96.086 51.576Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 3.869 4.474Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 18.906 9.483Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 65.791 37.619Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler10 7.520Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-103.024 -125.025Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-103.905 -125.025Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler881Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-2.158Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 147.023 66.146Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler8 1.294Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler4 240İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-189.648 -84.816Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.314 -1.444Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler31.599 698Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler6 -3.664 -25.468Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)2.244 -357Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-37.783 -14.585Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.343 -22.640Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)3.861 402Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.953 16.259Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)3.003 4.628İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-186.204 -42.309Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-178.914 -38.378Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-7.290 -3.931Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları376.554 266.603Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler10 -489 -828Vergi İadeleri (Ödemeleri)-18.134 -15.501Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)10 -11.568 -3.408YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI99.466 74.362Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri126Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri126Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-55.259 -50.373Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -55.224 -50.373Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -35Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -1.194 -290Alınan Faiz113.624 125.025Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)42.169FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.854Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.854YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)442.975 321.228NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)442.975 321.228DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 4.600.063 2.794.533DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 5.043.038 3.115.761Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 5.060.571 4.627.315Ticari Alacaklar26.789 26.569İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar26.789 26.569Diğer Alacaklar126.684 149.436İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar16 100.557 96.872İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar26.127 52.564Stoklar6 403.968 400.304Canlı Varlıklar11.276 13.520Peşin Ödenmiş Giderler31.841 23.712Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar310Diğer Dönen Varlıklar4.754 2.582ARA TOPLAM5.666.193 5.243.438TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR5.666.193 5.243.438DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 268.066 317.334Diğer Alacaklar1.810 1.790İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.810 1.790Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller7 212.999 213.748Maddi Duran Varlıklar8 658.214 649.088Kullanım Hakkı Varlıkları16.254 4.506Maddi Olmayan Duran Varlıklar17.051 17.304Şerefiye9 15.773 15.773Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 1.278 1.531Peşin Ödenmiş Giderler88.134 58.480Ertelenmiş Vergi Varlığı14 145.369 153.970Diğer Duran Varlıklar72.808 46.430TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.480.705 1.462.650TOPLAM VARLIKLAR7.146.898 6.706.088KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5.921 3.902İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5.921 3.902Kiralama İşlemlerinden Borçlar5.921 3.902Ticari Borçlar73.043 74.386İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar73.043 74.386Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15.094 19.882Diğer Borçlar19.159 19.368İlişkili Taraflara Diğer Borçlar16 1.335 1.533İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar17.824 17.835Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4.357 1.354Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü14 119.136 140.716Kısa Vadeli Karşılıklar257.960 180.479Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10 10.778 10.641Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 247.182 169.838Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.432 1.490ARA TOPLAM496.102 441.577TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER496.102 441.577UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar11.700 545İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar11.700 545Kiralama İşlemlerinden Borçlar11.700 545Diğer Borçlar35.781 32.619Uzun Vadeli Karşılıklar159.238 154.741Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 30.574 29.382Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar10 128.664 125.359TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER206.719 187.905TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER702.821 629.482ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.198.344 1.122.873Ödenmiş Sermaye11 259.786 259.786Paylara İlişkin Primler (İskontolar)239 239Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.869 -3.387Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.869 -3.387Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.869 -3.387Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)5.538Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)5.538Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)5.538Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler11 49.204 49.204Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları811.493 404.935Net Dönem Karı veya Zararı80.491 406.558Kontrol Gücü Olmayan Paylar5.245.733 4.953.733TOPLAM ÖZKAYNAKLAR6.444.077 6.076.606TOPLAM KAYNAKLAR7.146.898 6.706.088Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 716.727 486.532Satışların Maliyeti12 -276.000 -200.615TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)440.727 285.917BRÜT KAR (ZARAR)440.727 285.917Genel Yönetim Giderleri-42.369 -36.801Pazarlama Giderleri-1.671 -1.081Araştırma ve Geliştirme Giderleri-39.879 -18.614Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler32.681 19.016Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-45.133 -21.817ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)344.356 226.620Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler13 177.782 171.794Yatırım Faaliyetlerinden Giderler13 -3.747 -1.621FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)518.391 396.793Finansman Gelirleri3.278SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)518.391 400.071Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-147.023 -66.146Dönem Vergi (Gideri) Geliri14 -137.270 -94.118Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 -9.753 27.972SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)371.368 333.925DÖNEM KARI (ZARARI)371.368 333.925Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar290.877 289.778Ana Ortaklık Payları80.491 44.147Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.641 -1.030Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.051 -1.443Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları123Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-410 290Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-410 290Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-5.538 6.909Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-7.100 8.858Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)-7.100 8.858Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.562 -1.949Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi1.562 -1.949DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.897 5.879TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)367.471 339.804Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar292.000 289.571Ana Ortaklık Payları75.471 50.233http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847530BIST