***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor
28.05.2020 22:49
***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
259.786 239 -1.837 49.204 394.154 238.152 939.698 3.362.423 4.302.121
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
-227.371 -227.371 227.371 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
259.786 239 -1.837 49.204 166.783 238.152 712.327 3.589.794 4.302.121
Transferler
238.152 -238.152
Dönem Karı (Zararı)
44.147 44.147 289.985 334.132
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
6.086 6.086 -207 5.879
Dönem Sonu Bakiyeler
259.786 239 4.249 49.204 404.935 44.147 762.560 3.879.572 4.642.132
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
259.786 239 -3.387 5.538 49.204 632.306 406.558 1.350.244 4.726.362 6.076.606
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
-227.371 -227.371 227.371 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
259.786 239 -3.387 5.538 49.204 404.935 406.558 1.122.873 4.953.733 6.076.606
Transferler
406.558 -406.558
Dönem Karı (Zararı)
80.491 80.491 290.877 371.368
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
518 -5.538 -5.020 1.123 -3.897
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
259.786 239 -2.869 49.204 811.493 80.491 1.198.344 5.245.733 6.444.077
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
346.363 246.866
Dönem Karı (Zararı)
371.368 333.925
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
371.368 333.925
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
194.834 17.494
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
49.357 33.163
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4.094 -6.448
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.094 -5.628
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-820
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
96.086 51.576
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 3.869 4.474
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 18.906 9.483
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 65.791 37.619
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
10 7.520
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-103.024 -125.025
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-103.905 -125.025
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
881
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.158
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 147.023 66.146
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
8 1.294
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
4 240
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-189.648 -84.816
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.314 -1.444
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
31.599 698
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 -3.664 -25.468
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
2.244 -357
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-37.783 -14.585
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.343 -22.640
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
3.861 402
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.953 16.259
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
3.003 4.628
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-186.204 -42.309
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-178.914 -38.378
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-7.290 -3.931
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
376.554 266.603
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
10 -489 -828
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-18.134 -15.501
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
10 -11.568 -3.408
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
99.466 74.362
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
126
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
126
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-55.259 -50.373
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -55.224 -50.373
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -35
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -1.194 -290
Alınan Faiz
113.624 125.025
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
42.169
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.854
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.854
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
442.975 321.228
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
442.975 321.228
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.600.063 2.794.533
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 5.043.038 3.115.761
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.060.571 4.627.315
Ticari Alacaklar
26.789 26.569
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
26.789 26.569
Diğer Alacaklar
126.684 149.436
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
16 100.557 96.872
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
26.127 52.564
Stoklar
6 403.968 400.304
Canlı Varlıklar
11.276 13.520
Peşin Ödenmiş Giderler
31.841 23.712
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
310
Diğer Dönen Varlıklar
4.754 2.582
ARA TOPLAM
5.666.193 5.243.438
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.666.193 5.243.438
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 268.066 317.334
Diğer Alacaklar
1.810 1.790
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.810 1.790
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 212.999 213.748
Maddi Duran Varlıklar
8 658.214 649.088
Kullanım Hakkı Varlıkları
16.254 4.506
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17.051 17.304
Şerefiye
9 15.773 15.773
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 1.278 1.531
Peşin Ödenmiş Giderler
88.134 58.480
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 145.369 153.970
Diğer Duran Varlıklar
72.808 46.430
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.480.705 1.462.650
TOPLAM VARLIKLAR
7.146.898 6.706.088
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.921 3.902
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.921 3.902
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.921 3.902
Ticari Borçlar
73.043 74.386
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
73.043 74.386
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15.094 19.882
Diğer Borçlar
19.159 19.368
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
16 1.335 1.533
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
17.824 17.835
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.357 1.354
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
14 119.136 140.716
Kısa Vadeli Karşılıklar
257.960 180.479
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 10.778 10.641
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 247.182 169.838
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.432 1.490
ARA TOPLAM
496.102 441.577
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
496.102 441.577
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
11.700 545
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
11.700 545
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11.700 545
Diğer Borçlar
35.781 32.619
Uzun Vadeli Karşılıklar
159.238 154.741
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 30.574 29.382
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
10 128.664 125.359
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
206.719 187.905
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
702.821 629.482
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.198.344 1.122.873
Ödenmiş Sermaye
11 259.786 259.786
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
239 239
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.869 -3.387
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.869 -3.387
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.869 -3.387
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
5.538
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
5.538
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
5.538
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 49.204 49.204
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
811.493 404.935
Net Dönem Karı veya Zararı
80.491 406.558
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.245.733 4.953.733
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.444.077 6.076.606
TOPLAM KAYNAKLAR
7.146.898 6.706.088
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
12 716.727 486.532
Satışların Maliyeti
12 -276.000 -200.615
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
440.727 285.917
BRÜT KAR (ZARAR)
440.727 285.917
Genel Yönetim Giderleri
-42.369 -36.801
Pazarlama Giderleri
-1.671 -1.081
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-39.879 -18.614
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32.681 19.016
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-45.133 -21.817
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
344.356 226.620
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
13 177.782 171.794
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
13 -3.747 -1.621
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
518.391 396.793
Finansman Gelirleri
3.278
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
518.391 400.071
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-147.023 -66.146
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
14 -137.270 -94.118
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 -9.753 27.972
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
371.368 333.925
DÖNEM KARI (ZARARI)
371.368 333.925
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
290.877 289.778
Ana Ortaklık Payları
80.491 44.147
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.641 -1.030
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.051 -1.443
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
123
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-410 290
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-410 290
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-5.538 6.909
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.100 8.858
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-7.100 8.858
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.562 -1.949
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
1.562 -1.949
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.897 5.879
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
367.471 339.804
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
292.000 289.571
Ana Ortaklık Payları
75.471 50.233
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847530
BIST