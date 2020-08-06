***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor









***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler259.786 239 -1.837 49.204 394.154 238.152 939.698 3.362.423 4.302.121Hatalara İlişkin Düzeltmeler-227.371 -227.371 227.371 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar259.786 239 -1.837 49.204 166.783 238.152 712.327 3.589.794 4.302.121Transferler238.152 -238.152 0Dönem Karı (Zararı)171.572 171.572 582.570 754.142Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.073 7.715 6.642 -40 6.602Dönem Sonu Bakiyeler259.786 239 -2.910 7.715 49.204 404.935 171.572 890.541 4.172.324 5.062.865Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler259.786 239 -3.387 5.538 49.204 632.306 406.558 1.350.244 4.726.362 6.076.606Hatalara İlişkin Düzeltmeler-227.371 -227.371 227.371 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar259.786 239 -3.387 5.538 49.204 404.935 406.558 1.122.873 4.953.733 6.076.606Transferler406.558 -406.558Dönem Karı (Zararı)185.293 185.293 647.443 832.736Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-129 -5.538 -5.667 -273 -5.940Dönem Sonu Bakiyeler259.786 239 -3.516 49.204 811.493 185.293 1.302.499 5.600.903 6.903.402Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI762.552 543.890Dönem Karı (Zararı)832.736 754.142Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)832.736 754.142Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler289.980 65.462Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler95.595 92.307Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.905 -1.635Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler506 2.039Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 1.399Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-3.674Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler156.358 68.448Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 3.652 2.789Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 11.254 -5.286Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 128.254 91.496Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler10 13.198 -20.551Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-224.822 -278.230Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler13 -228.752 -279.074Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler3.930 844Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler1.134Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 260.925 183.438Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler19İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-182.854 -138.122Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.166 -4.507Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-113.055 -18.726Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler6 -33.804 -59.715Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)2.070 -685Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-8.063 -14.010Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.943 -33.104Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-2.549 499Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.960 -4.063Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)2.747 2.211İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-29.051 -6.022Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-30.139 -2.853Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)1.088 -3.169Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları939.862 681.482Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler10 -1.024Vergi İadeleri (Ödemeleri)-154.338 -132.818Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)10 -21.948 -4.774YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI130.678 169.216Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri124Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri124Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-145.494 -76.436Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -145.455 -76.129Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -39 -307Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -2.401 -699Alınan Faiz242.289 246.351Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)36.160FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.151Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-6.151YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)887.079 713.106NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)887.079 713.106DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 4.600.063 2.794.533DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 5.487.142 3.507.639Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 5.500.857 4.627.315Ticari Alacaklar27.229 26.569İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar27.229 26.569Diğer Alacaklar16.678 52.564İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar16.678 52.564Stoklar6 434.108 400.304Canlı Varlıklar11.450 13.520Peşin Ödenmiş Giderler31.365 23.712Diğer Dönen Varlıklar2.956 2.582ARA TOPLAM6.024.643 5.146.566TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR6.024.643 5.146.566DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 274.074 317.334Diğer Alacaklar106.891 98.662İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar16 105.067 96.872İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.824 1.790Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller7 212.425 213.748Maddi Duran Varlıklar8 706.334 649.088Kullanım Hakkı Varlıkları14.660 4.506Maddi Olmayan Duran Varlıklar16.802 17.304Şerefiye9 15.773 15.773Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 1.029 1.531Peşin Ödenmiş Giderler58.890 58.480Ertelenmiş Vergi Varlığı14 148.378 153.970Diğer Duran Varlıklar75.103 46.430TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.613.557 1.559.522TOPLAM VARLIKLAR7.638.200 6.706.088KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5.312 3.902İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5.312 3.902Kiralama İşlemlerinden Borçlar5.312 3.902Ticari Borçlar69.443 74.386İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar69.443 74.386Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17.333 19.882Diğer Borçlar19.374 19.368İlişkili Taraflara Diğer Borçlar16 1.549 1.533İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar17.825 17.835Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4.101 1.354Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü14 99.091 140.716Kısa Vadeli Karşılıklar304.686 180.479Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10 9.696 10.641Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 294.990 169.838Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler465 1.490ARA TOPLAM519.805 441.577TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER519.805 441.577UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar10.994 545İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar10.994 545Kiralama İşlemlerinden Borçlar10.994 545Diğer Borçlar37.573 32.619Uzun Vadeli Karşılıklar166.184 154.741Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 35.219 29.382Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar10 130.965 125.359Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü14 242TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER214.993 187.905TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER734.798 629.482ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.302.499 1.122.873Ödenmiş Sermaye11 259.786 259.786Paylara İlişkin Primler (İskontolar)239 239Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-3.516 -3.387Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.516 -3.387Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.516 -3.387Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)5.538Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)5.538Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)5.538Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler11 49.204 49.204Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları811.493 404.935Net Dönem Karı veya Zararı185.293 406.558Kontrol Gücü Olmayan Paylar5.600.903 4.953.733TOPLAM ÖZKAYNAKLAR6.903.402 6.076.606TOPLAM KAYNAKLAR7.638.200 6.706.088Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 1.456.644 1.120.567 739.917 634.035Satışların Maliyeti12 -520.668 -427.094 -244.668 -226.479TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)935.976 693.473 495.249 407.556BRÜT KAR (ZARAR)935.976 693.473 495.249 407.556Genel Yönetim Giderleri-98.122 -77.832 -55.753 -41.031Pazarlama Giderleri-3.886 -4.027 -2.215 -2.946Araştırma ve Geliştirme Giderleri-50.787 -30.118 -10.908 -11.504Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler56.990 46.204 24.338 27.188Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-69.263 -36.658 -24.157 -14.841ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)770.908 591.042 426.554 364.422Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler13 327.070 347.062 149.288 175.268Yatırım Faaliyetlerinden Giderler13 -3.747 -2.606 -985FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.094.231 935.498 575.842 538.705Finansman Gelirleri3.278Finansman Giderleri-570 -1.196 -570 -1.196SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.093.661 937.580 575.272 537.509Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-260.925 -183.438 -113.902 -117.292Dönem Vergi (Gideri) Geliri14 -253.429 -215.077 -116.159 -120.959Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 -7.496 31.639 2.257 3.667SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)832.736 754.142 461.370 420.217DÖNEM KARI (ZARARI)832.736 754.142 461.370 420.217Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar647.443 582.570 356.623 320.703Ana Ortaklık Payları185.293 171.572 104.747 99.514Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-402 -1.113 -2.043 -83Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-502 -1.387 -2.553 56Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-40 -163Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler100 314 510 24Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi100 314 510 24Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-5.538 7.715 806Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-7.100 9.891 1.033Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)-7.100 9.891 1.033Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.562 -2.176 -227Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi1.562 -2.176 -227DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-5.940 6.602 -2.043 723TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)826.796 760.744 459.327 420.940Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar647.170 582.530 355.227 320.869Ana Ortaklık Payları179.626 178.214 104.100 100.071http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866243BIST