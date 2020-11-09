***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor









***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler259.786 239 -1.837 49.204 394.154 238.152 939.698 3.362.423 4.302.121Hatalara İlişkin Düzeltmeler-227.371 -227.371 227.371 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar259.786 239 -1.837 49.204 166.783 238.152 712.327 3.589.794 4.302.121Transferler238.152 -238.152 0Dönem Karı (Zararı)980.666 980.666 291.086 1.271.752Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)7.083 -7.556 -473 5.984 5.511Dönem Sonu Bakiyeler259.786 239 5.246 -7.556 49.204 404.935 980.666 1.692.520 3.886.864 5.579.384Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler259.786 239 -3.387 5.538 49.204 632.306 406.558 1.350.244 4.726.362 6.076.606Hatalara İlişkin Düzeltmeler-227.371 -227.371 227.371 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar259.786 239 -3.387 5.538 49.204 404.935 406.558 1.122.873 4.953.733 6.076.606Transferler406.558 -406.558 0Dönem Karı (Zararı)300.036 300.036 1.074.080 1.374.116Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-7 -5.538 -5.545 208 -5.337Dönem Sonu Bakiyeler259.786 239 -3.394 49.204 811.493 300.036 1.417.364 6.028.021 7.445.385Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.039.060 912.158Dönem Karı (Zararı)1.374.116 1.271.752Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.374.116 1.271.752Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler516.887 123.060Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler181.190 159.301Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler2.309 -1.872Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler495 1.923Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 1.814 0Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 -3.795Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler269.560 69.398Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 6.195 3.642Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 10.924 1.495Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 228.909 64.261Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler10 23.532 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-359.320 -435.052Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler13 -365.041 -441.089Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler5.721 6.037Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 1.161Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 423.055 330.124Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler93 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-437.852 -174.143Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-5.351 -3.995Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-127.072 -28.727İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-11.687 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-115.385 -28.727Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler6 -108.841 -94.107Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)2.391 -1.618Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-198.188 -19.745Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler20.305 -17.112Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-1.281 1.655Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9.776 -5.044Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)559 2.240İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-30.150 -7.690Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-32.707 -4.131Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)2.557 -3.559Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.453.151 1.220.669Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler10 -1.463 2.193Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-141.531 -52.943Vergi İadeleri (Ödemeleri)-271.097 -257.761YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI153.217 322.906Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri237 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri237 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-224.155 -117.484Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -224.032 -116.337Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -123 -1.147Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -20.677 -699Alınan Faiz364.601 441.089Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)33.211 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-9.238 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-9.238 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.183.039 1.235.064NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.183.039 1.235.064DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 4.600.063 2.794.533DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 5.783.102 4.029.597Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 5.810.794 4.627.315Ticari Alacaklar31.451 26.569İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar31.451 26.569Diğer Alacaklar27.132 52.564İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar27.132 52.564Stoklar6 509.145 400.304Canlı Varlıklar11.129 13.520Peşin Ödenmiş Giderler51.834 23.712Diğer Dönen Varlıklar3.843 2.582ARA TOPLAM6.445.328 5.146.566TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR6.445.328 5.146.566DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 277.023 317.334Diğer Alacaklar110.424 98.662İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar16 108.559 96.872İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.865 1.790Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller7 229.084 213.748Maddi Duran Varlıklar8 702.728 649.088Kullanım Hakkı Varlıkları12.565 4.506Maddi Olmayan Duran Varlıklar16.588 17.304Şerefiye9 15.773 15.773Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 815 1.531Peşin Ödenmiş Giderler228.546 58.480Ertelenmiş Vergi Varlığı14 149.399 153.970Diğer Duran Varlıklar76.781 46.430TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.803.138 1.559.522TOPLAM VARLIKLAR8.248.466 6.706.088KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar3.877 3.902İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar3.877 3.902Kiralama İşlemlerinden Borçlar3.877 3.902İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli BorçlanmalarTicari Borçlar94.691 74.386İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar94.691 74.386Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18.601 19.882Diğer Borçlar18.888 19.368İlişkili Taraflara Diğer Borçlar16 1.053 1.533İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar17.835 17.835Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.913 1.354Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü14 145.713 140.716Kısa Vadeli Karşılıklar292.112 180.479Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10 10.286 10.641Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 281.826 169.838Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.925 1.490ARA TOPLAM577.720 441.577TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER577.720 441.577UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar10.258 545İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar10.258 545Kiralama İşlemlerinden Borçlar10.258 545Diğer Borçlar42.875 32.619Uzun Vadeli Karşılıklar172.066 154.741Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 36.861 29.382Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar10 135.205 125.359Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü14 162TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER225.361 187.905TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER803.081 629.482ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.417.364 1.122.873Ödenmiş Sermaye11 259.786 259.786Paylara İlişkin Primler (İskontolar)239 239Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-3.394 -3.387Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.394 -3.387Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.394 -3.387Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 5.538Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 5.538Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)5.538Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler11 49.204 49.204Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları811.493 404.935Net Dönem Karı veya Zararı300.036 406.558Kontrol Gücü Olmayan Paylar6.028.021 4.953.733TOPLAM ÖZKAYNAKLAR7.445.385 6.076.606TOPLAM KAYNAKLAR8.248.466 6.706.088Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 2.368.600 1.961.431 911.956 840.864Satışların Maliyeti12 -809.084 -685.723 -288.416 -258.629TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.559.516 1.275.708 623.540 582.235BRÜT KAR (ZARAR)1.559.516 1.275.708 623.540 582.235Genel Yönetim Giderleri-164.329 -120.241 -66.207 -42.409Pazarlama Giderleri-6.914 -6.078 -3.028 -2.051Araştırma ve Geliştirme Giderleri-78.414 -49.325 -27.627 -19.207Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler83.582 57.682 141.323 11.478Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-71.524 -54.023 -116.992 -17.365ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.321.917 1.103.723 551.009 512.681Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler13 479.941 500.401 152.871 153.339Yatırım Faaliyetlerinden Giderler13 -3.747 -3.893 -1.287FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.798.111 1.600.231 703.880 664.733Finansman Gelirleri3.278Finansman Giderleri-940 -1.633 -370 -437SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.797.171 1.601.876 703.510 664.296Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-423.055 -330.124 -162.130 -146.686Dönem Vergi (Gideri) Geliri14 -416.810 -366.590 -163.381 -151.513Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 -6.245 36.466 1.251 4.827SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.374.116 1.271.752 541.380 517.610DÖNEM KARI (ZARARI)1.374.116 1.271.752 541.380 517.610Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.074.080 980.666 426.637 398.096Ana Ortaklık Payları300.036 291.086 114.743 119.514Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar201 -2.045 603 -932Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)251 -3.158 753 -1.771Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 418 0 458Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-50 695 -150 381Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-50 695 -150 381Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-5.538 7.556 0 -159Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-7.100 9.688 0 -203Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)-7.100 9.688 -203Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.562 -2.132 0 44Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi1.562 -2.132 44DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-5.337 5.511 603 -1.091TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.368.779 1.277.263 541.983 516.519Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.074.288 980.193 427.118 397.664Ana Ortaklık Payları294.491 297.070 114.865 118.855http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887497BIST