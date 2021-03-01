***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor
01.03.2021 18:55
***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
259.786 239 -1.837 0 49.204 394.154 238.152 939.698 3.362.423 4.302.121
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
-227.371 -227.371 227.371 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
259.786 239 -1.837 0 49.204 166.783 238.152 712.327 3.589.794 4.302.121
Transferler
238.152 -238.152
Dönem Karı (Zararı)
406.558 406.558 1.364.877 1.771.435
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.550 5.538 3.988 -938 3.050
Dönem Sonu Bakiyeler
259.786 239 -3.387 5.538 49.204 404.935 406.558 1.122.873 4.953.733 6.076.606
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
259.786 239 -3.387 5.538 49.204 632.306 406.558 1.350.244 4.726.362 6.076.606
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
-227.371 -227.371 227.371 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
259.786 239 -3.387 5.538 49.204 404.935 406.558 1.122.873 4.953.733 6.076.606
Transferler
406.558 -406.558
Dönem Karı (Zararı)
362.163 362.163 1.331.362 1.693.525
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-350 -5.538 -5.888 -85 -5.973
Dönem Sonu Bakiyeler
259.786 239 -3.737 49.204 811.493 362.163 1.479.148 6.285.010 7.764.158
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.343.080 1.505.667
Dönem Karı (Zararı)
1.693.525 1.771.436
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.693.525 1.771.436
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
662.407 336.005
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13,14,15 237.543 243.927
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
53.219 1.684
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10.266 1.684
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 36.598 0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 1.814 0
Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler
4.541 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
357.536 109.538
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 9.087 3.547
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 34.349 1.659
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 316.854 108.144
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
18 -2.754 -3.812
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-551.608 -567.903
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -556.702 -575.236
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
5.094 7.333
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 565.543 474.754
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
174 74.005
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-430.169 raflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
26 -18.600
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-120.858 -90.508
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.368 -3.414
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-741 723
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-37.234 23.049
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-48.208 15.995
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
10.974 7.054
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.925.763 1.942.505
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -2.155 3.369
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
18 -146.149 -56.937
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 -434.379 -383.270
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
235.984 426.673
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
237 752
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
237 752
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-302.930 -148.616
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -302.095 -147.808
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -835 -808
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -20.677 -699
Alınan Faiz
559.354 575.236
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.532 -126.810
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
16 -11.245 -6.855
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-2.287 -119.955
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.565.532 1.805.530
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.565.532 1.805.530
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.600.063 2.794.533
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 6.165.595 4.600.063
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 6.190.196 4.627.315
Ticari Alacaklar
21.030 26.569
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 21.030 26.569
Diğer Alacaklar
32.622 52.564
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 32.622 52.564
Stoklar
7 423.787 400.304
Canlı Varlıklar
8 11.761 13.520
Peşin Ödenmiş Giderler
9 316.202 23.712
Diğer Dönen Varlıklar
10 4.547 2.582
ARA TOPLAM
7.000.145 5.146.566
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
10.718 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.010.863 5.146.566
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
11 312.521 317.334
Diğer Alacaklar
117.346 98.662
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6,26 115.472 96.872
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.874 1.790
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 227.209 213.748
Maddi Duran Varlıklar
14 718.678 649.088
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 4.483 4.506
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12.414 17.304
Şerefiye
15 11.232 15.773
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 1.182 1.531
Peşin Ödenmiş Giderler
9 4.974 58.480
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 144.200 153.970
Diğer Duran Varlıklar
10 83.115 46.430
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.624.940 1.559.522
TOPLAM VARLIKLAR
8.635.803 6.706.088
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.598 3.902
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.598 3.902
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16 3.598 3.902
Ticari Borçlar
109.823 74.386
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 109.823 74.386
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 26.374 19.882
Diğer Borçlar
19.047 19.368
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
26 1.217 1.533
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 17.830 17.835
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
613 1.354
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 119.473 140.716
Kısa Vadeli Karşılıklar
389.152 180.479
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 11.147 10.641
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 378.005 169.838
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.348 1.490
ARA TOPLAM
670.428 441.577
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
670.428 441.577
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.329 545
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.329 545
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16 1.329 545
Diğer Borçlar
6 40.309 32.619
Uzun Vadeli Karşılıklar
159.329 154.741
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 39.837 29.382
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
18 119.492 125.359
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 250 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
201.217 187.905
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
871.645 629.482
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.479.148 1.122.873
Ödenmiş Sermaye
20 259.786 259.786
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
20 239 239
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.737 -3.387
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.737 -3.387
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.737 -3.387
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 5.538
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 5.538
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
20 0 5.538
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 49.204 49.204
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
811.493 404.935
Net Dönem Karı veya Zararı
362.163 406.558
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.285.010 4.953.733
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
7.764.158 6.076.606
TOPLAM KAYNAKLAR
8.635.803 6.706.088
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
21 3.329.590 2.928.205
Satışların Maliyeti
21 -1.273.431 -1.038.902
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.056.159 1.889.303
BRÜT KAR (ZARAR)
2.056.159 1.889.303
Genel Yönetim Giderleri
22 -261.236 -166.735
Pazarlama Giderleri
22 -8.466 -11.926
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22 -131.332 -140.889
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 41.286 39.120
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -89.206 -30.493
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.607.205 1.578.380
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 645.719 672.916
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-3.747 -5.106
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.249.177 2.246.190
Finansman Gelirleri
9.891 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.259.068 2.246.190
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-565.543 -474.755
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -553.852 -523.986
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -11.691 49.231
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.693.525 1.771.435
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.693.525 1.771.435
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.331.362 1.364.877
Ana Ortaklık Payları
362.163 406.558
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-435 -2.488
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-544 -3.170
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
109 682
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
109 682
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-5.538 5.538
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.100 7.100
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-7.100 7.100
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.562 -1.562
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
1.562 -1.562
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.973 3.050
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.687.552 1.774.485
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.331.277 1.363.939
Ana Ortaklık Payları
356.275 rim/914148
BIST