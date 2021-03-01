***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor









***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler259.786 239 -1.837 0 49.204 394.154 238.152 939.698 3.362.423 4.302.121Hatalara İlişkin Düzeltmeler-227.371 -227.371 227.371 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar259.786 239 -1.837 0 49.204 166.783 238.152 712.327 3.589.794 4.302.121Transferler238.152 -238.152Dönem Karı (Zararı)406.558 406.558 1.364.877 1.771.435Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.550 5.538 3.988 -938 3.050Dönem Sonu Bakiyeler259.786 239 -3.387 5.538 49.204 404.935 406.558 1.122.873 4.953.733 6.076.606Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler259.786 239 -3.387 5.538 49.204 632.306 406.558 1.350.244 4.726.362 6.076.606Hatalara İlişkin Düzeltmeler-227.371 -227.371 227.371 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar259.786 239 -3.387 5.538 49.204 404.935 406.558 1.122.873 4.953.733 6.076.606Transferler406.558 -406.558Dönem Karı (Zararı)362.163 362.163 1.331.362 1.693.525Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-350 -5.538 -5.888 -85 -5.973Dönem Sonu Bakiyeler259.786 239 -3.737 49.204 811.493 362.163 1.479.148 6.285.010 7.764.158Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.343.080 1.505.667Dönem Karı (Zararı)1.693.525 1.771.436Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.693.525 1.771.436Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler662.407 336.005Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12,13,14,15 237.543 243.927Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler53.219 1.684Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10.266 1.684Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 36.598 0Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 1.814 0Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler4.541 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler357.536 109.538Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 9.087 3.547Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 34.349 1.659Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 316.854 108.144Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler18 -2.754 -3.812Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-551.608 -567.903Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler24 -556.702 -575.236Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler5.094 7.333Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 565.543 474.754Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler174 74.005İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-430.169 raflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)26 -18.600İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-120.858 -90.508Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmelerİlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7.368 -3.414Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-741 723İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-37.234 23.049Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-48.208 15.995Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)10.974 7.054Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.925.763 1.942.505Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler18 -2.155 3.369Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler18 -146.149 -56.937Vergi İadeleri (Ödemeleri)24 -434.379 -383.270YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI235.984 426.673Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri237 752Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri237 752Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-302.930 -148.616Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -302.095 -147.808Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -835 -808Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -20.677 -699Alınan Faiz559.354 575.236FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-13.532 -126.810Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları16 -11.245 -6.855Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-2.287 -119.955YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.565.532 1.805.530NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.565.532 1.805.530DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 4.600.063 2.794.533DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 6.165.595 4.600.063Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 6.190.196 4.627.315Ticari Alacaklar21.030 26.569İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 21.030 26.569Diğer Alacaklar32.622 52.564İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 32.622 52.564Stoklar7 423.787 400.304Canlı Varlıklar8 11.761 13.520Peşin Ödenmiş Giderler9 316.202 23.712Diğer Dönen Varlıklar10 4.547 2.582ARA TOPLAM7.000.145 5.146.566Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar10.718 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR7.010.863 5.146.566DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar11 312.521 317.334Diğer Alacaklar117.346 98.662İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6,26 115.472 96.872İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.874 1.790Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 227.209 213.748Maddi Duran Varlıklar14 718.678 649.088Kullanım Hakkı Varlıkları13 4.483 4.506Maddi Olmayan Duran Varlıklar12.414 17.304Şerefiye15 11.232 15.773Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 1.182 1.531Peşin Ödenmiş Giderler9 4.974 58.480Ertelenmiş Vergi Varlığı19 144.200 153.970Diğer Duran Varlıklar10 83.115 46.430TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.624.940 1.559.522TOPLAM VARLIKLAR8.635.803 6.706.088KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar3.598 3.902İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar3.598 3.902Kiralama İşlemlerinden Borçlar16 3.598 3.902Ticari Borçlar109.823 74.386İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 109.823 74.386Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 26.374 19.882Diğer Borçlar19.047 19.368İlişkili Taraflara Diğer Borçlar26 1.217 1.533İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 17.830 17.835Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)613 1.354Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19 119.473 140.716Kısa Vadeli Karşılıklar389.152 180.479Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 11.147 10.641Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar18 378.005 169.838Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.348 1.490ARA TOPLAM670.428 441.577TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER670.428 441.577UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.329 545İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.329 545Kiralama İşlemlerinden Borçlar16 1.329 545Diğer Borçlar6 40.309 32.619Uzun Vadeli Karşılıklar159.329 154.741Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 39.837 29.382Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar18 119.492 125.359Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü19 250 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER201.217 187.905TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER871.645 629.482ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.479.148 1.122.873Ödenmiş Sermaye20 259.786 259.786Paylara İlişkin Primler (İskontolar)20 239 239Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-3.737 -3.387Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.737 -3.387Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.737 -3.387Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 5.538Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 5.538Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)20 0 5.538Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20 49.204 49.204Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları811.493 404.935Net Dönem Karı veya Zararı362.163 406.558Kontrol Gücü Olmayan Paylar6.285.010 4.953.733TOPLAM ÖZKAYNAKLAR7.764.158 6.076.606TOPLAM KAYNAKLAR8.635.803 6.706.088Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 3.329.590 2.928.205Satışların Maliyeti21 -1.273.431 -1.038.902TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.056.159 1.889.303BRÜT KAR (ZARAR)2.056.159 1.889.303Genel Yönetim Giderleri22 -261.236 -166.735Pazarlama Giderleri22 -8.466 -11.926Araştırma ve Geliştirme Giderleri22 -131.332 -140.889Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 41.286 39.120Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -89.206 -30.493ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.607.205 1.578.380Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 645.719 672.916Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-3.747 -5.106FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.249.177 2.246.190Finansman Gelirleri9.891 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.259.068 2.246.190Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-565.543 -474.755Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -553.852 -523.986Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 -11.691 49.231SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.693.525 1.771.435DÖNEM KARI (ZARARI)1.693.525 1.771.435Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.331.362 1.364.877Ana Ortaklık Payları362.163 406.558Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-435 -2.488Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-544 -3.170Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler109 682Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi109 682Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-5.538 5.538Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-7.100 7.100Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)-7.100 7.100Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.562 -1.562Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi1.562 -1.562DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-5.973 3.050TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.687.552 1.774.485Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.331.277 1.363.939Ana Ortaklık Payları356.275 rim/914148BIST