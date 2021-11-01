***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor









***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler259.786 239 -3.387 5.538 49.204 404.935 406.558 1.122.873 4.953.733 6.076.606Transferler406.558 -406.558Dönem Karı (Zararı)300.036 300.036 1.074.080 1.374.116Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-7 -5.538 -5.545 208 -5.337Dönem Sonu Bakiyeler259.786 239 -3.394 49.204 811.493 300.036 1.417.364 6.028.021 7.445.385Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler259.786 239 -3.737 49.204 811.493 362.163 1.479.148 6.285.010 7.764.158Transferler362.163 -362.163Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)510 483.019 483.529 1.469.061 1.952.590Dönem Karı (Zararı)0 483.019 483.019 1.468.166 1.951.185Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)510 0 510 895 1.405Dönem Sonu Bakiyeler259.786 239 -3.227 49.204 1.173.656 483.019 1.962.677 7.754.071 9.716.748Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.487.808 1.039.060Dönem Karı (Zararı)1.951.185 1.374.116Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.951.185 1.374.116Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler193.029 516.887Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler144.193 181.190Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-3.326 2.309Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4.527 495Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -7.853 0Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 0 1.814Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler339.678 269.560Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 31.735 6.195Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 0 10.924Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 237.657 228.909Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler10 70.286 23.532Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-819.291 -359.320Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler13 -826.547 -365.041Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler7.256 5.721Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 613.076 423.055Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-11 0Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-81.290 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 93İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler62.473 -437.852Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-13.671 -5.351Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-166.831 -127.072İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-35.249 -11.687İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-131.582 -115.385Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler6 -66.940 -108.841Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)6.229 2.391Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)283.705 -198.188Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler39.721 20.305Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)3.241 -1.281Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9.403 9.776Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)321 559İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-32.705 -30.150Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-60.069 -32.707Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)27.364 2.557Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.206.687 1.453.151Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler10 -2.861 -1.463Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-225.654 -141.531Vergi İadeleri (Ödemeleri)-490.364 -271.097YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI190.045 153.217Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri164 237Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri164 237Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-713.466 -224.155Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -710.387 -224.032Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -3.079 -123Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -2.502 -20.677Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri92.007 0Alınan Faiz781.454 364.601Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)32.388 33.211FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-13.366 -9.238Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-13.366 -9.238YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.664.487 1.183.039NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.664.487 1.183.039DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 6.165.595 4.600.063DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 7.830.082 5.783.102Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 7.899.776 6.190.196Ticari Alacaklar30.174 21.030İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar30.174 21.030Diğer Alacaklar43.432 32.622İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar43.432 32.622Stoklar6 498.579 423.787Canlı Varlıklar5.532 11.761Peşin Ödenmiş Giderler31.661 316.202Diğer Dönen Varlıklar8.223 4.547ARA TOPLAM8.517.377 7.000.145Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar0 10.718TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR8.517.377 7.010.863DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 280.132 312.521Diğer Alacaklar153.889 117.346İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar16 150.721 115.472İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3.168 1.874Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller7 223.818 227.209Maddi Duran Varlıklar8 1.299.026 718.678Kullanım Hakkı Varlıkları37.147 4.483Maddi Olmayan Duran Varlıklar14.333 12.414Şerefiye9 11.232 11.232Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 3.101 1.182Peşin Ödenmiş Giderler5.810 4.974Ertelenmiş Vergi Varlığı14 200.867 144.200Diğer Duran Varlıklar119.196 83.115TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.334.218 1.624.940TOPLAM VARLIKLAR10.851.595 8.635.803KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar18.242 3.598İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar18.242 3.598Kiralama İşlemlerinden Borçlar18.242 3.598Ticari Borçlar149.545 109.823İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar149.545 109.823Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar29.614 26.374Diğer Borçlar19.021 19.047İlişkili Taraflara Diğer Borçlar16 1.144 1.217İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar17.877 17.830Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)709 613Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü14 180.048 119.473Kısa Vadeli Karşılıklar524.412 389.152Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10 35.977 11.147Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 488.435 378.005Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler5.366 2.348ARA TOPLAM926.957 670.428TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER926.957 670.428UZUN Vİlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar20.667 1.329Kiralama İşlemlerinden Borçlar20.667 1.329Diğer Borçlar49.736 40.309İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar49.736 40.309Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)226 0Uzun Vadeli Karşılıklar45.910 39.837Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 45.910 39.837Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü14 0 250Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler10 91.351 119.492TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER207.890 201.217TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.134.847 871.645ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.962.677 1.479.148Ödenmiş Sermaye11 259.786 259.786Paylara İlişkin Primler (İskontolar)239 239Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-3.227 -3.737Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.227 -3.737Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.227 -3.737Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler11 49.204 49.204Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.173.656 811.493Net Dönem Karı veya Zararı483.019 362.163Kontrol Gücü Olmayan Paylar7.754.071 6.285.010TOPLAM ÖZKAYNAKLAR9.716.748 7.764.158TOPLAM KAYNAKLAR10.851.595 8.635.803Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 2.970.511 2.368.600 926.025 911.956Satışların Maliyeti12 -1.088.889 -809.084 -403.349 -288.416TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.881.622 1.559.516 522.676 623.540BRÜT KAR (ZARAR)1.881.622 1.559.516 522.676 623.540Genel Yönetim Giderleri-227.529 -164.329 59.092 -66.207Pazarlama Giderleri-6.206 -6.914 -2.302 -3.028Araştırma ve Geliştirme Giderleri-207.553 -78.414 -79.943 -27.627Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler119.044 83.582 4.662 141.323Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-181.581 -71.524 -169.360 -116.992ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.377.797 1.321.917 334.825 551.009Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler13 1.191.846 479.941 331.194 152.871Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 -3.747 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.569.643 1.798.111 666.019 703.880Finansman Gelirleri0 0 0 0Finansman Giderleri-5.382 -940 -5.382 -370SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.564.261 1.797.171 660.637 703.510Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-613.076 -423.055 -179.147 -162.130Dönem Vergi (Gideri) Geliri14 -670.412 -416.810 -194.412 -163.381Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 57.336 -6.245 15.265 1.251SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.951.185 1.374.116 481.490 541.380DÖNEM KARI (ZARARI)1.951.185 1.374.116 481.490 541.380Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.468.166 1.074.080 377.963 426.637Ana Ortaklık Payları483.019 300.036 103.527 114.743Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.405 201 4.712 603Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.824 251 6.118 753Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-419 -50 -1.406 -150Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-419 -50 -1.406 -150Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 -5.538 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 -7.100 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)0 -7.100 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.562Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi1.562DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.405 -5.337 4.712 603TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.952.590 1.368.779 486.202 541.983Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.469.061 1.074.288 380.748 427.118Ana Ortaklık Payları483.529 294.491 105.454 114.865http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973557BIST