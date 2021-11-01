***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor
01.11.2021 18:24
***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
259.786 239 -3.387 5.538 49.204 404.935 406.558 1.122.873 4.953.733 6.076.606
Transferler
406.558 -406.558
Dönem Karı (Zararı)
300.036 300.036 1.074.080 1.374.116
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7 -5.538 -5.545 208 -5.337
Dönem Sonu Bakiyeler
259.786 239 -3.394 49.204 811.493 300.036 1.417.364 6.028.021 7.445.385
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
259.786 239 -3.737 49.204 811.493 362.163 1.479.148 6.285.010 7.764.158
Transferler
362.163 -362.163
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
510 483.019 483.529 1.469.061 1.952.590
Dönem Karı (Zararı)
0 483.019 483.019 1.468.166 1.951.185
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
510 0 510 895 1.405
Dönem Sonu Bakiyeler
259.786 239 -3.227 49.204 1.173.656 483.019 1.962.677 7.754.071 9.716.748
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.487.808 1.039.060
Dönem Karı (Zararı)
1.951.185 1.374.116
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.951.185 1.374.116
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
193.029 516.887
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
144.193 181.190
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-3.326 2.309
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.527 495
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -7.853 0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 0 1.814
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
339.678 269.560
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 31.735 6.195
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 0 10.924
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 237.657 228.909
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
10 70.286 23.532
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-819.291 -359.320
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -826.547 -365.041
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
7.256 5.721
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 613.076 423.055
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-11 0
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-81.290 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 93
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
62.473 -437.852
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.671 -5.351
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-166.831 -127.072
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-35.249 -11.687
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-131.582 -115.385
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 -66.940 -108.841
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
6.229 2.391
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
283.705 -198.188
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
39.721 20.305
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
3.241 -1.281
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.403 9.776
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
321 559
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-32.705 -30.150
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-60.069 -32.707
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
27.364 2.557
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.206.687 1.453.151
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
10 -2.861 -1.463
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-225.654 -141.531
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-490.364 -271.097
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
190.045 153.217
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
164 237
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
164 237
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-713.466 -224.155
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -710.387 -224.032
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -3.079 -123
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -2.502 -20.677
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
92.007 0
Alınan Faiz
781.454 364.601
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
32.388 33.211
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.366 -9.238
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-13.366 -9.238
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.664.487 1.183.039
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.664.487 1.183.039
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 6.165.595 4.600.063
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 7.830.082 5.783.102
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 7.899.776 6.190.196
Ticari Alacaklar
30.174 21.030
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
30.174 21.030
Diğer Alacaklar
43.432 32.622
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
43.432 32.622
Stoklar
6 498.579 423.787
Canlı Varlıklar
5.532 11.761
Peşin Ödenmiş Giderler
31.661 316.202
Diğer Dönen Varlıklar
8.223 4.547
ARA TOPLAM
8.517.377 7.000.145
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0 10.718
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
8.517.377 7.010.863
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 280.132 312.521
Diğer Alacaklar
153.889 117.346
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
16 150.721 115.472
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.168 1.874
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 223.818 227.209
Maddi Duran Varlıklar
8 1.299.026 718.678
Kullanım Hakkı Varlıkları
37.147 4.483
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14.333 12.414
Şerefiye
9 11.232 11.232
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 3.101 1.182
Peşin Ödenmiş Giderler
5.810 4.974
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 200.867 144.200
Diğer Duran Varlıklar
119.196 83.115
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.334.218 1.624.940
TOPLAM VARLIKLAR
10.851.595 8.635.803
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
18.242 3.598
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
18.242 3.598
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18.242 3.598
Ticari Borçlar
149.545 109.823
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
149.545 109.823
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
29.614 26.374
Diğer Borçlar
19.021 19.047
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
16 1.144 1.217
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
17.877 17.830
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
709 613
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
14 180.048 119.473
Kısa Vadeli Karşılıklar
524.412 389.152
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 35.977 11.147
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 488.435 378.005
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.366 2.348
ARA TOPLAM
926.957 670.428
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
926.957 670.428
UZUN V
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
20.667 1.329
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20.667 1.329
Diğer Borçlar
49.736 40.309
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
49.736 40.309
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
226 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
45.910 39.837
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 45.910 39.837
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
14 0 250
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
10 91.351 119.492
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
207.890 201.217
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.134.847 871.645
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.962.677 1.479.148
Ödenmiş Sermaye
11 259.786 259.786
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
239 239
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.227 -3.737
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.227 -3.737
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.227 -3.737
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 49.204 49.204
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.173.656 811.493
Net Dönem Karı veya Zararı
483.019 362.163
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
7.754.071 6.285.010
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
9.716.748 7.764.158
TOPLAM KAYNAKLAR
10.851.595 8.635.803
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
12 2.970.511 2.368.600 926.025 911.956
Satışların Maliyeti
12 -1.088.889 -809.084 -403.349 -288.416
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.881.622 1.559.516 522.676 623.540
BRÜT KAR (ZARAR)
1.881.622 1.559.516 522.676 623.540
Genel Yönetim Giderleri
-227.529 -164.329 59.092 -66.207
Pazarlama Giderleri
-6.206 -6.914 -2.302 -3.028
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-207.553 -78.414 -79.943 -27.627
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
119.044 83.582 4.662 141.323
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-181.581 -71.524 -169.360 -116.992
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.377.797 1.321.917 334.825 551.009
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
13 1.191.846 479.941 331.194 152.871
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -3.747 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.569.643 1.798.111 666.019 703.880
Finansman Gelirleri
0 0 0 0
Finansman Giderleri
-5.382 -940 -5.382 -370
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.564.261 1.797.171 660.637 703.510
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-613.076 -423.055 -179.147 -162.130
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
14 -670.412 -416.810 -194.412 -163.381
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 57.336 -6.245 15.265 1.251
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.951.185 1.374.116 481.490 541.380
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.951.185 1.374.116 481.490 541.380
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.468.166 1.074.080 377.963 426.637
Ana Ortaklık Payları
483.019 300.036 103.527 114.743
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.405 201 4.712 603
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.824 251 6.118 753
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-419 -50 -1.406 -150
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-419 -50 -1.406 -150
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 -5.538 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -7.100 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
0 -7.100 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.562
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
1.562
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.405 -5.337 4.712 603
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.952.590 1.368.779 486.202 541.983
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.469.061 1.074.288 380.748 427.118
Ana Ortaklık Payları
483.529 294.491 105.454 114.865
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973557
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