***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor









***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler259.786 239 -3.737 49.204 811.493 362.163 1.479.148 6.285.010 7.764.158Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler362.163 -362.163 0Dönem Karı (Zararı)379.492 379.492 1.090.203 1.469.695Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.417 -1.417 -1.890 -3.307Dönem Sonu Bakiyeler259.786 239 -5.154 49.204 1.173.656 379.492 1.857.223 7.373.323 9.230.546Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler259.786 239 -3.854 49.204 1.173.656 660.509 2.139.540 8.536.253 10.675.793Transferler660.509 -660.509Dönem Karı (Zararı)340.884 340.884 1.295.207 1.636.091Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-7.487 -7.487 -10.962 -18.449Dönem Sonu Bakiyeler259.786 239 -11.341 49.204 1.834.165 340.884 2.472.937 9.820.498 12.293.435Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI189.562 1.023.065Dönem Karı (Zararı)1.636.091 1.469.695Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.636.091 1.469.695Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-3.744 -17.082Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler160.587 88.609Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-44.135 33.434Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile 4.778 4.554Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -48.913 28.880Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler527.258 30.762Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 9.173 28.425Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 30.134Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 280.829 -57.044Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler10 207.122 59.381Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler13 -823.019 -522.526Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-831.441 -526.584Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler8.422 4.058Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-235.912Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-235.912Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 445.569 433.929Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-34.092 -81.290İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-719.324 -218.791Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-14.851 -13.098Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-380.777 -144.027Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler6 -215.225 -86.335Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)-1.990 487Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-137.450 -24.262Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-14.808 56.078Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)14.453 1.192Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler21.980 9.343Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)3.750 3.104İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.594 -21.273Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)2.231 -68.556Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)3.363 47.283Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları913.023 1.233.822Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler10 -5.626 -2.390Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler10 -345.046 -2.662Vergi İadeleri (Ödemeleri)-372.789 -205.705YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-6.070.396 299.628Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri52.818 50Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri52.818 50Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-249.277 -320.280Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -248.308 -317.695Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -969 -2.585Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -15 -2.503Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri92.007Alınan Faiz573.351 496.197Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-6.447.273 34.157FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-12.784 -8.136Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-12.784 -8.136YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.893.618 1.314.557NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.893.618 1.314.557DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 9.138.738 6.165.594DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 3.245.120 7.480.151Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 3.307.751 9.179.190Finansal Yatırımlar5 6.337.952Ticari Alacaklar37.699 27.626İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar37.699 27.626Diğer Alacaklar291.515 56.129İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar17 185.897İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar105.618 56.129Stoklar6 715.128 450.990Canlı Varlıklar15.167 13.177Peşin Ödenmiş Giderler30.099 28.438Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar93 142Diğer Dönen Varlıklar2.309 1.909ARA TOPLAM10.737.713 9.757.601TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR10.737.713 9.757.601DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 874.688 293.543Diğer Alacaklar3.571 164.236İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar17 160.955İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3.571 3.281Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller7 218.693 221.882Maddi Duran Varlıklar8 1.513.008 1.429.593Kullanım Hakkı Varlıkları26.940 36.953Maddi Olmayan Duran Varlıklar15.045 15.278Şerefiye9 11.232 11.232Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 3.813 4.046Peşin Ödenmiş Giderler148.207 12.418Ertelenmiş Vergi Varlığı15 253.293 219.537Diğer Duran Varlıklar131.446 134.029TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.184.891 2.527.469TOPLAM VARLIKLAR13.922.604 12.285.070KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar24.093 19.470İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar24.093 19.470Kiralama İşlemlerinden Borçlar24.093 19.470Ticari Borçlar200.995 215.803İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar200.995 215.803Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar35.664 21.212Diğer Borçlar20.916 17.957İlişkili Taraflara Diğer Borçlar17 2.740İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar18.176 17.957Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4.989 1.147Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü15 222.228 426.361Kısa Vadeli Karşılıklar629.354 485.165Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10 44.132 38.913Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 585.222 446.252Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9.487 6.207ARA TOPLAM1.147.726 1.193.322TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.147.726 1.193.322UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6.549 20.667İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6.549 20.667Kiralama İşlemlerinden Borçlar6.549 20.667Diğer Borçlar91.534 72.513Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)185 224Uzun Vadeli Karşılıklar383.175 322.551Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 75.508 48.952Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar10 307.667 273.599TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER481.443 415.955TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.629.169 1.609.277ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.472.937 2.139.540Ödenmiş Sermaye11 259.786 259.786Paylara İlişkin Primler (İskontolar)239 239Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-11.341 -3.854Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-11.341 -3.854Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-11.341 -3.854Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler11 49.204 49.204Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.834.165 1.173.656Net Dönem Karı veya Zararı340.884 660.509Kontrol Gücü Olmayan Paylar9.820.498 8.536.253TOPLAM ÖZKAYNAKLAR12.293.435 10.675.793TOPLAM KAYNAKLAR13.922.604 12.285.070Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 2.788.865 2.044.486 1.323.717 1.165.114Satışların Maliyeti12 -1.086.178 -685.540 -558.845 -323.808TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.702.687 1.358.946 764.872 841.306BRÜT KAR (ZARAR)1.702.687 1.358.946 764.872 841.306Genel Yönetim Giderleri-207.158 -286.621 -137.788 -203.007Pazarlama Giderleri-5.189 -3.904 -2.931 -1.993Araştırma ve Geliştirme Giderleri-138.136 -127.610 -40.799 -67.333Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 152.686 114.382 79.582 109.597Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler14 -384.356 -12.221 -333.318 -7.196ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.120.534 1.042.972 329.618 671.374Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler13 1.101.462 860.652 626.421 355.937Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-145.853 -97.736TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri3.339 8.638FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.079.482 1.903.624 866.941 1.027.311Finansman Giderleri2.178 4.236SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.081.660 1.903.624 871.177 1.027.311Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-445.569 -433.929 -220.473 -268.670Dönem Vergi (Gideri) Geliri15 -474.714 -476.000 -221.412 -282.499Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 29.145 42.071 939 13.829SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.636.091 1.469.695 650.704 758.641DÖNEM KARI (ZARARI)1.636.091 1.469.695 650.704 758.641Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.295.207 1.090.203 521.606 559.518Ana Ortaklık Payları340.884 379.492 129.098 199.123Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-18.449 -3.307 -9.212 -473Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-23.061 -4.294 -11.515 -752Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler4.612 987 2.303 279Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi4.612 987 2.303 279Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-18.449 -3.307 -9.212 -473TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.617.642 1.466.388 641.492 758.168Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.284.245 1.088.313 516.057 559.368Ana Ortaklık Payları333.397 378.075 125.435 198.800http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054851BIST