***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor
11.08.2022 20:41
***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
259.786 239 -3.737 49.204 811.493 362.163 1.479.148 6.285.010 7.764.158
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
362.163 -362.163 0
Dönem Karı (Zararı)
379.492 379.492 1.090.203 1.469.695
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.417 -1.417 -1.890 -3.307
Dönem Sonu Bakiyeler
259.786 239 -5.154 49.204 1.173.656 379.492 1.857.223 7.373.323 9.230.546
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
259.786 239 -3.854 49.204 1.173.656 660.509 2.139.540 8.536.253 10.675.793
Transferler
660.509 -660.509
Dönem Karı (Zararı)
340.884 340.884 1.295.207 1.636.091
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.487 -7.487 -10.962 -18.449
Dönem Sonu Bakiyeler
259.786 239 -11.341 49.204 1.834.165 340.884 2.472.937 9.820.498 12.293.435
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
189.562 1.023.065
Dönem Karı (Zararı)
1.636.091 1.469.695
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.636.091 1.469.695
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.744 -17.082
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
160.587 88.609
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-44.135 33.434
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile 4.778 4.554
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -48.913 28.880
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
527.258 30.762
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 9.173 28.425
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 30.134
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 280.829 -57.044
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
10 207.122 59.381
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
13 -823.019 -522.526
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-831.441 -526.584
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
8.422 4.058
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-235.912
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-235.912
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 445.569 433.929
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-34.092 -81.290
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-719.324 -218.791
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.851 -13.098
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-380.777 -144.027
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 -215.225 -86.335
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.990 487
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-137.450 -24.262
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.808 56.078
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14.453 1.192
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
21.980 9.343
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
3.750 3.104
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.594 -21.273
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
2.231 -68.556
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
3.363 47.283
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
913.023 1.233.822
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
10 -5.626 -2.390
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
10 -345.046 -2.662
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-372.789 -205.705
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.070.396 299.628
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
52.818 50
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
52.818 50
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-249.277 -320.280
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -248.308 -317.695
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -969 -2.585
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -15 -2.503
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
92.007
Alınan Faiz
573.351 496.197
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-6.447.273 34.157
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.784 -8.136
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-12.784 -8.136
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.893.618 1.314.557
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.893.618 1.314.557
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 9.138.738 6.165.594
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.245.120 7.480.151
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.307.751 9.179.190
Finansal Yatırımlar
5 6.337.952
Ticari Alacaklar
37.699 27.626
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
37.699 27.626
Diğer Alacaklar
291.515 56.129
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
17 185.897
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
105.618 56.129
Stoklar
6 715.128 450.990
Canlı Varlıklar
15.167 13.177
Peşin Ödenmiş Giderler
30.099 28.438
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
93 142
Diğer Dönen Varlıklar
2.309 1.909
ARA TOPLAM
10.737.713 9.757.601
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
10.737.713 9.757.601
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 874.688 293.543
Diğer Alacaklar
3.571 164.236
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
17 160.955
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.571 3.281
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 218.693 221.882
Maddi Duran Varlıklar
8 1.513.008 1.429.593
Kullanım Hakkı Varlıkları
26.940 36.953
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15.045 15.278
Şerefiye
9 11.232 11.232
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 3.813 4.046
Peşin Ödenmiş Giderler
148.207 12.418
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 253.293 219.537
Diğer Duran Varlıklar
131.446 134.029
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.184.891 2.527.469
TOPLAM VARLIKLAR
13.922.604 12.285.070
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
24.093 19.470
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
24.093 19.470
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
24.093 19.470
Ticari Borçlar
200.995 215.803
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
200.995 215.803
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
35.664 21.212
Diğer Borçlar
20.916 17.957
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
17 2.740
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
18.176 17.957
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.989 1.147
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 222.228 426.361
Kısa Vadeli Karşılıklar
629.354 485.165
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 44.132 38.913
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 585.222 446.252
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9.487 6.207
ARA TOPLAM
1.147.726 1.193.322
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.147.726 1.193.322
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.549 20.667
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.549 20.667
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6.549 20.667
Diğer Borçlar
91.534 72.513
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
185 224
Uzun Vadeli Karşılıklar
383.175 322.551
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 75.508 48.952
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
10 307.667 273.599
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
481.443 415.955
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.629.169 1.609.277
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.472.937 2.139.540
Ödenmiş Sermaye
11 259.786 259.786
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
239 239
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-11.341 -3.854
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-11.341 -3.854
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-11.341 -3.854
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 49.204 49.204
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.834.165 1.173.656
Net Dönem Karı veya Zararı
340.884 660.509
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
9.820.498 8.536.253
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
12.293.435 10.675.793
TOPLAM KAYNAKLAR
13.922.604 12.285.070
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
12 2.788.865 2.044.486 1.323.717 1.165.114
Satışların Maliyeti
12 -1.086.178 -685.540 -558.845 -323.808
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.702.687 1.358.946 764.872 841.306
BRÜT KAR (ZARAR)
1.702.687 1.358.946 764.872 841.306
Genel Yönetim Giderleri
-207.158 -286.621 -137.788 -203.007
Pazarlama Giderleri
-5.189 -3.904 -2.931 -1.993
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-138.136 -127.610 -40.799 -67.333
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 152.686 114.382 79.582 109.597
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -384.356 -12.221 -333.318 -7.196
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.120.534 1.042.972 329.618 671.374
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
13 1.101.462 860.652 626.421 355.937
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-145.853 -97.736
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
3.339 8.638
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.079.482 1.903.624 866.941 1.027.311
Finansman Giderleri
2.178 4.236
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.081.660 1.903.624 871.177 1.027.311
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-445.569 -433.929 -220.473 -268.670
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -474.714 -476.000 -221.412 -282.499
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 29.145 42.071 939 13.829
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.636.091 1.469.695 650.704 758.641
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.636.091 1.469.695 650.704 758.641
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.295.207 1.090.203 521.606 559.518
Ana Ortaklık Payları
340.884 379.492 129.098 199.123
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-18.449 -3.307 -9.212 -473
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-23.061 -4.294 -11.515 -752
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4.612 987 2.303 279
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
4.612 987 2.303 279
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-18.449 -3.307 -9.212 -473
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.617.642 1.466.388 641.492 758.168
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.284.245 1.088.313 516.057 559.368
Ana Ortaklık Payları
333.397 378.075 125.435 198.800
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054851
BIST