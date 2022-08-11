***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
11.08.2022 18:10
***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2022-30.06.2022
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
-
Değişikliğin Nedeni
Finansal Rapor-Finansal Tablolara İlişkin Genel Açıklama Bölümünde "Sunum Para Birimi " 1000 TL yerine sehven TL seçilmiştir.
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
YOKTUR
Açıklamalar
Finansal Rapor-Finansal Tablolara İlişkin Genel Açıklama Bölümünde "Sunum Para Birimi " 1000 TL yerine sehven TL seçilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054708
BIST
17:592.864
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -4,19
|Açılış
|: 2.872
|
|Önceki Kapanış
|: 2.868
|
2.897
En Düşük
2.841
17:5917,9400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0020
|Açılış
|: 17,9930
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9702
En Düşük
17,9030
17:5918,4170
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,1156
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6100
|
18,5531
En Düşük
18,3728
17:591.036,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,84
|Açılış
|: 1.036,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,69
|
1.038,04
En Düşük
1.030,48
BIST En Aktif Hisseler17:59
|TKNSA
|9,57
|302.519.168
|% 10,00
|
|POLHO
|6,38
|192.507.133
|% 10,00
|
|COSMO
|20,90
|4.503.937
|% 10,00
|
|TRCAS
|10,57
|105.044.965
|% 9,99
|
|BARMA
|47,90
|64.239.744
|% 9,96
|
|KZBGY
|28,26
|81.120.845
|% -10,00
|
|PAMEL
|168,50
|22.544.444
|% -9,99
|
|AKENR
|1,98
|121.314.362
|% -9,59
|
|TEKTU
|1,71
|65.714.671
|% -8,06
|
|BLCYT
|11,90
|73.015.732
|% -7,75
|
|THYAO
|62,40
|6.338.850.855
|% 1,63
|
|AKBNK
|10,00
|2.494.844.604
|% -0,70
|
|YKBNK
|5,44
|2.444.674.050
|% -3,20
|
|SISE
|24,22
|1.993.997.946
|% -0,08
|
|SAHOL
|23,68
|1.903.546.517
|% -1,91
|
|YKBNK
|5,44
|2.444.674.050
|% -3,20
|
|EKGYO
|3,54
|1.374.459.094
|% -3,01
|
|ODAS
|4,04
|1.334.132.777
|% 2,80
|
|DOHOL
|4,63
|1.313.875.832
|% 3,58
|
|AKBNK
|10,00
|2.494.844.604
|% -0,70
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9289
|17,9308
|% -0,04
|
|Euro
|18,3854
|18,4106
|% -0,66
|
|Sterlin
|21,6935
|21,8023
|% -0,65
|
|Frank
|18,9530
|19,0672
|% -0,22
|
|Riyal
|4,7629
|4,7868
|% -0,02
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.798
|7,74
|
|Altın Gr.
|1.037
|1.037
|3,97
|
|Cumhuriyet
|6.924
|7.029
|5,00
|
|Tam
|6.946
|7.011
|19,00
|
|Yarım
|3.385
|3.428
|10,00
|
|Çeyrek
|1.697
|1.713
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,54
|20,58
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,85
|11,86
|0,13
|
|B. Petrol
|98,03
|98,03
|-1,57
|
Seans Raporu
17:59
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17:59CELHA
Yüzde -3.90 oranında düşüşle 11.82 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 952, 662 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 12 kaybederek (% -0.55 ) 3, 085
-
17:58XU100
Endeks 2, 860 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 29 altında . İşlem hacmi 46, 519.00 milyon TL de
-
17:57LIDFA
Yüzde -4.10 oranında düşüşle 7.02 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 161, 612 adet işlem
-
17:56ESEN
Yüzde -3.84 oranında düşüşle 33.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 011, 176 adet işlem