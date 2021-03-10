***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu









***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe1. PAY SAHİPLERİ1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının KolaylaştırılmasıYıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısıYatırımkuruluşu temsilcileri ve analistler ile yıl içinde 77 kez görüşülmüş vetelekonferans yapılmıştır.Arayan ve bilgi almak isteyen yatırımcılarınsoruları düzenli olarak cevaplandırılmıştır.1.2. Bilgi Alma ve İnceleme HakkıÖzel denetçi talebi sayısıDönemiçerisinde özel denetçi atanmasına ilişkin bir talep olmamıştırGenel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısıÖzeldenetçi talebi bulunmamaktadır.1.3. Genel Kurulİlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıŞirket'inKurumsal İnternet Sitesi (www.kozaaltin.com.tr) /Yatırımcı İlişkileri/GenelKurul Toplantıları/ bölümünde yer almaktadır.Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığıGenelkurul toplantısıyla ilgili belgeler Türkçe ile eş anlı olarak İngilizceolarak sunulmamaktadırİlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantılarıŞirket'inbağımsız yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun onayı veya katılanlarınoybirliği bulunmayan işlem bulunmamaktadırKurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıŞirket'inKurumsal İnternet Sitesi (www.kozaaltin.com.tr) /Yatırımcıİlişkileri/Finansal Bilgiler/ bölümünde yer almaktadır.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıİlgilirapor web sitesinde bulunmamaktadırŞirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adıŞirket'inKurumsal İnternet Sitesi (www.kozaaltin.com.tr) /Yatırımcı İlişkileri/GenelKurul Toplantıları/ bölümünde yer almaktadır.Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıŞirket'inKurumsal İnternet Sitesi (www.kozaaltin.com.tr) /Yatırımcı İlişkileri/GenelKurul Toplantıları/ bölümünde yer almaktadır.Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarasıŞirketEsas Sözleşmesi'nin "Genel Kurul Toplantıları" başlıklı 11.maddesinde düzenlenmektedir.Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgiKayyımatanan ve daha sonra yetkileri TMSF? ye geçen şirkette devam eden hukuksalsüreçler nedeniyle yıllık olağan Genel Kurul Toplantısı yapılamamıştır1.4. Oy HaklarıOy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığıHayır (No)Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranlarıOydaimtiyaz bulunmamaktadır.En büyük pay sahibinin ortaklık oranı% 621.5. Azlık HaklarıAzlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediğiHayır (No)Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.Azlıkhakları içerik ve oran bakımından genişletilmemiştir1.6. Kar Payı HakkıKurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adıŞirket'inKurumsal İnternet Sitesi (www.kozaaltin.com.tr) /Yatırımcı İlişkileri/KarDağıtım politikası/ bölümünde yer almaktadırYönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metniKayyımatanan ve daha sonra yetkileri TMSF? ye geçen şirkette devam eden hukuksalsüreçler nedeniyle yıllık olağan Genel Kurul Toplantısı yapılamamıştırYönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıKayyımatanan ve daha sonra yetkileri TMSF? ye geçen şirkette devam eden hukuksalsüreçler nedeniyle yıllık olağan Genel Kurul Toplantısı yapılamamıştırBildirim İçeriğiGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısıİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-III4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-IIFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)YönetimYetkileri TMSF de olan şirketimize Kurul tarafından konuya ilişkin SPKmevzuatında herhangi bir düzenleme bulunmadığı için tebliğin Yönetim Kurulunailişkin olarak hükümlerinin Şirketimizde aranmamasına karar verildiğitarafımıza bildirilmiştir. Bu nedenle henüz komiteler oluşturulamamıştırFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)YönetimYetkileri TMSF de olan şirketimize Kurul tarafından konuya ilişkin SPKmevzuatında herhangi bir düzenleme bulunmadığı için tebliğin Yönetim Kurulunailişkin olarak hükümlerinin Şirketimizde aranmamasına karar verildiğitarafımıza bildirilmiştir. Bu nedenle henüz komiteler oluşturulamamıştırFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)YönetimYetkileri TMSF de olan şirketimize Kurul tarafından konuya ilişkin SPKmevzuatında herhangi bir düzenleme bulunmadığı için tebliğin Yönetim Kurulunailişkin olarak hükümlerinin Şirketimizde aranmamasına karar verildiğitarafımıza bildirilmiştir. Bu nedenle henüz komiteler oluşturulamamıştırFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)YönetimYetkileri TMSF de olan şirketimize Kurul tarafından konuya ilişkin SPKmevzuatında herhangi bir düzenleme bulunmadığı için tebliğin Yönetim Kurulunailişkin olarak hükümlerinin Şirketimizde aranmamasına karar verildiğitarafımıza bildirilmiştir. Bu nedenle henüz komiteler oluşturulamamıştırFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)YönetimYetkileri TMSF de olan şirketimize Kurul tarafından konuya ilişkin SPKmevzuatında herhangi bir düzenleme bulunmadığı için tebliğin Yönetim Kurulunailişkin olarak hükümlerinin Şirketimizde aranmamasına karar verildiğitarafımıza bildirilmiştir. Bu nedenle henüz komiteler oluşturulamamıştır4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali HaklarFaaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adıŞirketFaaliyet Raporunda mali gözden geçirme bölümünde bulunmaktadır.Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adıYönetimYetkileri TMSF de olan şirketimize Kurul tarafından konuya ilişkin SPKmevzuatında herhangi bir düzenleme bulunmadığı için tebliğin Yönetim Kurulunailişkin olarak hükümlerinin Şirketimizde aranmamasına karar verildiğitarafımıza bildirilmiştir. Bu nedenle henüz komiteler oluşturulamamıştır.Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyetRaporu Kurumsal Yönetim Raporu / Yönetim Kurulu bölümünde bulunmaktadırBildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor SayısıDiğer (Other) YönetimKurulu Komiteleri Mevcut Hukuki Süreçlerden Ötürü Oluşturulamamıştır. % 0 % 0 YönetimKurulu Komiteleri Mevcut Hukuki Süreçlerden Ötürü Oluşturulamamıştır. YönetimKurulu Komiteleri Mevcut Hukuki Süreçlerden Ötürü Oluşturulamamıştır.İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıEn son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihiYokturYönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığıHayır (No)Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediğiHayır (No)Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiYönetim Kurulu Başkanı - Fatin Rüştü Karakaşİç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısıYönetimYetkileri TMSF de olan şirketimize Kurul tarafından konuya ilişkin SPKmevzuatında herhangi bir düzenleme bulunmadığı için tebliğin Yönetim Kurulunailişkin olarak hükümlerinin Şirketimizde aranmamasına karar verildiğitarafımıza bildirilmiştir. Bu nedenle henüz komiteler oluşturulamamıştır.Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarasıŞirketFaaliyet raporunun Kurumsal Yönetim Raporu başlıklı bölümünün risk yönetimive iç kontrol başlıklı maddesinde belirtilmiştirYönetim kurulu başkanının adıFatin Rüştü Karakaşİcra başkanı / genel müdürün adıCengiz BerkerYönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısıYönetimKurulu başkanı ve icra başkanı aynı kişi değildirYönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısıBilindiğiüzere Şirketin Yönetim yetkileri TMSF de olup Şirket Yönetim Kurulu ilgiliKHK ile kayyımlık yetkisindedir.Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adıYokturKadın üyelerin sayısı ve oranıKadın üye bulunmamaktadır.Bildirim İçeriğiYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup OlmadığıFatin Rüştü Karakaş İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 01/01/2020 Yok Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)İsmail Güler İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 01/01/2020 Yok Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)Enis Güçlü Şirin İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 01/01/2020 Yok Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)İsmet Demir İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 01/01/2020 Yok Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe3. MENFAAT SAHİPLERİ3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket PolitikasıKurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adıKurumsalinternet sitesinde bu bilgi bulunmamaktadırÇalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısıYıliçerisinde çalışan haklarının ihlali nedeniyle Şirket aleyhine kesinleşenyargı kararı bulunmamaktadır.İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanıinsanKaynakları MüdürüŞirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri0312 587 10 00 Nolu Telefondan insan kaynakları bölümüne ulaşılabilir.3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının DesteklenmesiKurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adıKurumsal internet sitesinde bu bilgi bulunmamaktadır.Çalışanların temsil edildiği yönetim organlarıyoktur3.3. Şirketin İnsan Kaynakları PolitikasıKilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolüyönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kuruluöneri ve tavsiyelerde bulunmaktadır.Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetihttp://kozaaltin.com.tr/kurumsal/insan-kaynaklari/Pay edindirme planı bulunup bulunmadığıPay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetihttp://kozaaltin.com.tr/kurumsal/insan-kaynaklari/İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısıİş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine açılan davabulunmamaktadır3.5. Etik Kurallar ve Sosyal SorumlulukKurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adıhttp://kozaaltin.com.tr/kurumsal/insan-kaynaklari/Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemlerhttp://kozaaltin.com.tr/sorumluluklarimiz/cevre-politikasi/Kurumsal internet sitesindeki çevre bölümünde yer almaktadırİrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemlerŞirketimizinsan kaynakları politikasında etik kurallar belirlenmiştir.İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK2.1. Kurumsal İnternet SitesiKurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adlarıŞirket'inKurumsal İnternet Sitesi (www.kozaaltin.com.tr) /Yatırımcı İlişkileribölümlerinde yer almaktadırKurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölümŞirket'inKurumsal İnternet Sitesi (www.kozaaltin.com.tr) /Yatırımcıİlişkileri/paysahipleri bölümlerinde yer almaktadırKurumsal internet sitesinin hazırlandığı dillerTürkçeve İngilizce2.2. Faaliyet Raporu2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adlarıa) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adıŞirket'inFaaliyet Raporu'nun /Yönetim Kurulu bölümünde Yönetim kuruluna ilişkinbilgiker yer almaktadır.Ancak Yönetim Yetkileri TMSF de olan şirketimizeKurul tarafından konuya ilişkin SPK mevzuatında herhangi bir düzenlemebulunmadığı için tebliğin Yönetim Kuruluna ilişkin olarak hükümlerinin Şirketimizde aranmamasına karar verildiği tarafımıza bildirilmiştir. Bunedenle bağımsızlık beyanı bulunmamaktadır.b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıYönetimYetkileri TMSF de olan şirketimize Kurul tarafından konuya ilişkin SPKmevzuatında herhangi bir düzenleme bulunmadığı için tebliğin Yönetim Kurulunailişkin olarak hükümlerinin Şirketimizde aranmamasına karar verildiğitarafımıza bildirilmiştir. Bu nedenle henüz komiteler oluşturulamamıştırc) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adıŞirket'inFaaliyet Raporu'nun /Yönetim Kurulu bölümünde Yönetim kuruluna ilişkinbilgiler yer almaktadırç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıŞirketfaaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliğibulunmamaktadır.d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıBubilgiler şirket bağımsız denetim raporunda detaylı olarak açıklanmış ve Şirketin ticari faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek olan davalarKAP'ta ayrıca açıklanarak kamuoyu bilgilendirilmiştir.e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıŞirketimizyatırım danışmanlığı ve derecelendirme hizmetlerini almamaktadırf) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıŞirket'insermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadırg) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıŞirket'inFaaliyet Raporu'nun insan kaynakları bölümünde yer almaktadırİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-II4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının ŞekliRaporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısıYönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı% 95Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığıHayır (No)Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğuYönetim Kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler,eşit bilgi akışı sağlanmak suretiyle, toplantıdan makul bir süre önce yönetimkurulu üyelerinin incelemesine sunulur.Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adıBu bilgi Kurumsal İnternet sitesinde bulunmamaktadır.Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınırÜyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politika bulunmamaktadırAncak Şirkette SPK (Sermaye Piyasası Kurulu ) ve TTK (Türk Ticaret Kanunu)düzenlemelerine uyulur.4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan KomitelerFaaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adırketinFaaliyet Raporunda Kurumsal Yönetim bölümünde komiteler başlığında bubilgiler bulunmaktadır. Ancak Yönetim Yetkileri TMSF de olan şirketimizeKurul tarafından konuya ilişkin SPK mevzuatında herhangi bir düzenlemebulunmadığı için tebliğin Yönetim Kuruluna ilişkin olarak hükümlerinin Şirketimizde aranmamasına karar verildiği tarafımıza bildirilmiştir. Bunedenle henüz komiteler oluşturulamamıştır.Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıYönetimYetkileri TMSF de olan şirketimize Kurul tarafından konuya ilişkin SPKmevzuatında herhangi bir düzenleme bulunmadığı için tebliğin Yönetim Kurulunailişkin olarak hükümlerinin Şirketimizde aranmamasına karar verildiğitarafımıza bildirilmiştir. Bu nedenle henüz komiteler oluşturulamamıştır.Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup OlmadığıDiğer (Other) YönetimKurulu Komiteleri Mevcut Hukuki Süreçlerden Ötürü Oluşturulamamıştır. YönetimKurulu Komiteleri Mevcut Hukuki Süreçlerden Ötürü Oluşturulamamıştır. Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916740BIST