***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Kurumsal Yönetim Uyum Raporu









***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Kurumsal Yönetim Uyum Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Uyum Durumu AçıklamaEvet Kısmen Hayır Muaf İlgisizKurumsal Yönetim Uyum Raporu1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır.1.3. GENEL KURUL1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.X Kayyım atanan ve daha sonra yetkileri TMSF’ ye geçen şirkette devam eden hukuksal süreçler nedeniyle yıllık olağan Genel Kurul Toplantısı yapılamamıştır. Bu sebeple 2020 yılına ilişkin Genel Kurul bilgileri ile dokümanları Faaliyet Raporuna ve Şirket İnternet sitesine eklenememiştir. Şirkete ait son genel kurul toplantısına ilişkin bilgiler web sitesinde ve faaliyet raporunda sunulmuştur.1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.X Ortaklık bilgilerine imtiyazlı bir şekilde ulaşma imkanı olan kimse yoktur.1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.X Kayyım atanan ve daha sonra yetkileri TMSF’ ye geçen şirkette devam eden hukuksal süreçler nedeniyle yıllık olağan Genel Kurul Toplantısı yapılamamıştır. Bu sebeple 2020 yılına ilişkin Genel Kurul bilgileri ile dokümanları Faaliyet Raporuna ve Şirket İnternet sitesine eklenememiştir. Şirkete ait son genel kurul toplantısına ilişkin bilgiler web sitesinde ve faaliyet raporunda sunulmuştur.1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.X Kayyım atanan ve daha sonra yetkileri TMSF’ ye geçen şirkette devam eden hukuksal süreçler nedeniyle yıllık olağan Genel Kurul Toplantısı yapılamamıştır. Bu sebeple 2019 yılına ilişkin Genel Kurul bilgileri ile dokümanları Faaliyet Raporuna ve Şirket İnternet sitesine eklenememiştir. Şirkete ait son genel kurul toplantısına ilişkin bilgiler web sitesinde ve faaliyet raporunda sunulmuştur.1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.X Kayyım atanan ve daha sonra yetkileri TMSF’ ye geçen şirkette devam eden hukuksal süreçler nedeniyle yıllık olağan Genel Kurul Toplantısı yapılamamıştır. Bu sebeple 2020 yılına ilişkin Genel Kurul bilgileri ile dokümanları Faaliyet Raporuna ve Şirket İnternet sitesine eklenememiştir. Şirkete ait son genel kurul toplantısına ilişkin bilgiler web sitesinde ve faaliyet raporunda sunulmuştur.1.4. OY HAKKI1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu’nda oy haklarını kullanmamıştır.X Kayyım atanan ve daha sonra yetkileri TMSF’ ye geçen şirkette devam eden hukuksal süreçler nedeniyle yıllık olağan Genel Kurul Toplantısı yapılamamıştır. Bu sebeple 2020 yılına ilişkin Genel Kurul bilgileri ile dokümanları Faaliyet Raporuna ve Şirket İnternet sitesine eklenememiştir. Şirkete ait son genel kurul toplantısına ilişkin bilgiler web sitesinde ve faaliyet raporunda sunulmuştur.1.5. AZLIK HAKLARI1.5.1- Şirket azlık haklarının kullandırılmasına azami özen göstermiştir.1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.X Şirketimizde kurumsal yönetim kültürünün benimsenmesi ilgili kanunda belirlenen şekilde uygulanması yönündedir.Ancak Mevcut süreçlerden ötürü esas sözleşmede ilgili düzenleme yapılamamıştır.1.6. KAR PAYI HAKKI1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.X Şirket öncelikle mevcut üretim yerleri ve işletme tesislerinde büyümeyi, yeni altın sahalarına stratejik yatırımlar yapmayı ve mevcut arama lisansları dâhilinde arama faaliyetlerine ağırlık vererek büyümeyi hedeflemektedir. Bu kapsamda Şirket tüm bu yatırımları öncelikle üretim yerlerinden elde ettiği nakit girişiyle karşılamayı hedeflemektedir. Ancak Ankara 5. Sulh Ceza Hâkimliği’nin 26.10.2015 tarihli kararı ile Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) 133üncü maddesinin 1inci fıkrası uyarınca, Şirket’in yönetim organının tüm yetkilerini kullanmak ve yeni yönetim kurulunu oluşturmak üzere kayyım ataması yapılmıştır. Ankara 5. Sulh Ceza Hâkimliği’nin söz konusu kararı ile Şirket’in yönetimine kayyım olarak atanan kayyım heyetinin yönetim kurulu üyeliğine seçilmeleri, önceki yönetim kurulunun tüm yetkilerinin kayyım heyetine devredilmesi ve eski yönetimin tüm yetkilerinin kaldırılmış olduğu hususları ticaret siciline tescil edilmiş ve TTSG'de yayımlanmıştır. Daha sonra, 15.08.2016 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan 674 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin ‘’Kayyımlık Yetkisinin Devri ve Tasfiye’’ başlıklı 19. maddesi ile ‘’Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı nedeniyle 4.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 133üncü maddesi uyarınca kayyım atanmasına karar verilen şirketlerde görev yapan kayyımların yetkileri, hâkim veya mahkeme tarafından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilir ve devir ile birlikte kayyımların görevleri sona erer.’’ hükmü getirilmiştir. Bunun üzerine Ankara 4. Sulh Ceza Hâkimliğinin 06.09.2016 tarih ve 2016/4628 D. İş sayılı kararı ile Koza İpek Holding bünyesindeki şirketlerde görev yapan kayyımların yetkilerinin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devrine karar verilmi