***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.09.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz TMSF Fon Kurulu tarafından İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim Anonim Şirketine vekaleten Genel Müdür olarak Sn. İlhan Küçükahmetler'in atanmasına karar verildiğini 04.09.2020 tarihinde KAP'ta açıklamıştı.Sn. İlhan Küçükahmetler sağlık sebeplerinden dolayı görevine başlayamamış ve ayrılmıştır. Yeni bir atama olduğunda kamuoyu bilgilendirilecek olup Kamuoyunun bilgilerine sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874958BIST