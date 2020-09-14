***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.09.2020 16:34
***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz TMSF Fon Kurulu tarafından İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim Anonim Şirketine vekaleten Genel Müdür olarak Sn. İlhan Küçükahmetler'in atanmasına karar verildiğini 04.09.2020 tarihinde KAP'ta açıklamıştı.
Sn. İlhan Küçükahmetler sağlık sebeplerinden dolayı görevine başlayamamış ve ayrılmıştır. Yeni bir atama olduğunda kamuoyu bilgilendirilecek olup Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874958
BIST
18:051.107
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|FADE
|6,16
|12.311.374
|% 10,00
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|MMCAS
|4,84
|4.332.006
|% 10,00
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|ARMDA
|64,90
|14.508.501
|% 10,00
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|EGGUB
|113,30
|30.563.983
|% 10,00
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|PETUN
|21,56
|124.888.101
|% 10,00
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|ISGSY
|8,55
|119.804.157
|% -10,00
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|FORMT
|3,52
|185.697.719
|% -9,97
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|PKENT
|1.095,10
|1.063.573
|% -9,29
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|DIRIT
|1,96
|3.554.769
|% -8,84
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|CRDFA
|5,06
|27.603.782
|% -6,64
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|KRDMD
|3,15
|2.679.923.555
|% 2,61
|
|SISE
|6,43
|1.457.715.440
|% 3,21
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|PETKM
|4,30
|914.510.323
|% 1,18
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|IHLAS
|1,06
|539.941.815
|% -0,93
|
|ODAS
|2,63
|486.045.285
|% -0,38
|
|KRDMD
|3,15
|2.679.923.555
|% 2,61
|
|IHLAS
|1,06
|539.941.815
|% -0,93
|
|SISE
|6,43
|1.457.715.440
|% 3,21
|
|PETKM
|4,30
|914.510.323
|% 1,18
|
|ODAS
|2,63
|486.045.285
|% -0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4917
|7,4954
|% 0,31
|
|Euro
|8,8857
|8,9013
|% 0,53
|
|Sterlin
|9,6135
|9,6617
|% 0,84
|
|Frank
|8,2240
|8,2736
|% 0,43
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|Riyal
|1,9921
|2,0021
|% 0,30
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.956
|1.956
|15,62
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|Altın Gr.
|472
|472
|5,47
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|Cumhuriyet
|3.126
|3.173
|28,00
|
|Tam
|3.111
|3.188
|25,51
|
|Yarım
|1.504
|1.542
|12,34
|
|Çeyrek
|754
|771
|6,17
|
|Gümüş.Ons
|27,14
|27,18
|0,45
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|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|0,13
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|B. Petrol
|39,66
|39,66
|-0,17
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