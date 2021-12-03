***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.12.2021 15:50
***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TMSF Fon Kurulunun 2021/510 sayılı kararıyla, aşağıda yer alan Şirketlere, Yönetim Kurulu Üyesi olarak Sn. Mahmut Çelik atanmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla.
İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim Anonim Şirketi,
Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi,
Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri Anonim Şirketi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980905
BIST
18:051.910
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|SELVA
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|36.007.943
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|MAKTK
|3,74
|66.866.320
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|ISKUR
|550.000,00
|550.000
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|ISATR
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|RALYH
|15,58
|3.294.781
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|DOBUR
|172,00
|287.928
|% -9,99
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|UZERB
|35,64
|844.730
|% -9,95
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|SODSN
|32,04
|2.222.043
|% -9,95
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|PRKAB
|57,15
|17.546.536
|% -9,93
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|THYAO
|18,53
|3.499.518.588
|% 1,53
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|GARAN
|11,66
|1.761.953.173
|% 0,09
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|KRDMD
|9,33
|1.436.764.995
|% -0,21
|
|KOZAL
|135,20
|1.318.296.628
|% 4,89
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|SISE
|13,25
|1.234.705.404
|% -0,53
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|ODAS
|1,63
|641.639.953
|% 5,84
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|TSKB
|1,59
|624.896.585
|% 6,00
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|YKBNK
|3,44
|971.646.066
|% 1,18
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|SKBNK
|1,21
|317.204.497
|% 1,68
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|THYAO
|18,53
|3.499.518.588
|% 1,53
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|18:05
|Alış
|Satış
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|Dolar
|13,7265
|13,7296
|% 0,49
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|Euro
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|% 0,38
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|Sterlin
|18,1135
|18,2043
|% -0,25
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|Frank
|14,8951
|14,9848
|% 0,53
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|Riyal
|3,6493
|3,6676
|% 0,27
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.783
|1.783
|15,34
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|Altın Gr.
|788
|788
|8,66
|
|Cumhuriyet
|5.186
|5.264
|106,00
|
|Tam
|5.159
|5.293
|110,82
|
|Yarım
|2.493
|2.561
|53,60
|
|Çeyrek
|1.251
|1.280
|26,81
|
|Gümüş.Ons
|22,51
|22,56
|0,15
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|Gümüş Gr.
|9,93
|9,95
|0,09
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|B. Petrol
|69,66
|69,66
|-0,01
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