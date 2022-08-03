***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.08.2022 10:30
***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu Tağmaç Çuhadar görevinden ayrılmıştır. SPK mevzuatı gereğince atama yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051374
BIST
10:352.669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 21,35
|Açılış
|: 2.665
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.674
En Düşük
2.665
10:3517,9591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0137
|Açılış
|: 17,9730
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9300
|
17,9655
En Düşük
17,9198
10:3518,2892
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0398
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,3067
En Düşük
18,2181
10:351.020,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 4,53
|Açılış
|: 1.020,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,74
|
1.021,88
En Düşük
1.012,51
BIST En Aktif Hisseler10:33
|TBORG
|25,28
|225.986
|% 10,88
|
|KRPLS
|7,50
|170.842.313
|% 9,81
|
|TMSN
|53,20
|121.728.731
|% 8,22
|
|YEOTK
|21,48
|50.377.286
|% 7,80
|
|ASUZU
|344,80
|77.241.710
|% 7,58
|
|YAYLA
|4,57
|5.548.177
|% -9,86
|
|GRNYO
|3,46
|866.833
|% -6,49
|
|UZERB
|35,02
|822.903
|% -4,00
|
|LIDFA
|7,97
|3.983.400
|% -3,98
|
|ISGYO
|19,83
|39.011.744
|% -3,83
|
|THYAO
|53,65
|1.493.228.357
|% 2,48
|
|SISE
|23,28
|1.107.202.348
|% 1,84
|
|SASA
|49,04
|404.977.514
|% 1,62
|
|ASELS
|23,26
|316.219.037
|% 2,38
|
|ODAS
|4,11
|217.404.684
|% 2,75
|
|ODAS
|4,11
|217.404.684
|% 2,75
|
|AKFGY
|2,72
|142.278.290
|% 7,09
|
|SISE
|23,28
|1.107.202.348
|% 1,84
|
|TSKB
|2,67
|111.641.335
|% 2,30
|
|EKGYO
|3,10
|120.302.256
|% 0,65
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9512
|17,9588
|% 0,07
|
|Euro
|18,2704
|18,2871
|% 0,21
|
|Sterlin
|21,8348
|21,9443
|% 0,40
|
|Frank
|18,6793
|18,7919
|% 0,10
|
|Riyal
|4,7610
|4,7849
|% 0,03
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|7,57
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|4,50
|
|Cumhuriyet
|6.837
|6.941
|64,00
|
|Tam
|6.816
|6.870
|14,00
|
|Yarım
|3.321
|3.359
|7,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.679
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,89
|19,91
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,50
|-0,04
|
|B. Petrol
|100
|100
|-0,70
|
Seans Raporu
10:33
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10:48ULUUN
Yüzde 5.83 oranında artışla 21.80 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 379, 718 adet işlem
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10:47ULUUN
Yüzde 5.83 oranında artışla 21.80 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 285, 839 adet işlem
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10:46XU100
Endeks 2, 672 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 91 üstünde . İşlem hacmi 7, 362.00 milyon TL de
-
10:46KRPLS
Yüzde 9.96 oranında artışla 7.51 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 343, 158 adet işlem
-
10:45BMSCH
Yüzde 6.60 oranında artışla 14.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 747, 163 adet işlem