***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.08.2022 16:53
***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Finansal raporların KAP'a yüklenmesi sırasında "000 TL" seçeneği yerine sehven "TL" seçilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054654
BIST
18:052.868
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 38,86
|Açılış
|: 2.847
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
2.878
En Düşük
2.835
18:0517,9527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0837
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9750
|
17,9674
En Düşük
17,8065
18:0518,5411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1263
|Açılış
|: 18,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,6241
En Düşük
18,3586
18:051.033,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,73
|Açılış
|: 1.033,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.038,94
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BARMA
|43,56
|7.553.260
|% 10,00
|
|ASUZU
|291,00
|130.375.647
|% 9,98
|
|GSRAY
|5,99
|539.358.728
|% 9,91
|
|DMSAS
|5,77
|65.360.305
|% 9,90
|
|KIMMR
|4,24
|42.229.129
|% 9,84
|
|PAMEL
|187,20
|18.387.639
|% -10,00
|
|KZBGY
|31,40
|76.977.663
|% -9,98
|
|TIRE
|19,84
|266.722.974
|% -9,98
|
|CMENT
|39,16
|971.902
|% -9,98
|
|OLMK
|11,75
|64.961.629
|% -8,20
|
|THYAO
|61,40
|8.390.346.995
|% 2,08
|
|AKBNK
|10,07
|3.407.646.831
|% 2,76
|
|YKBNK
|5,62
|2.665.341.359
|% 3,88
|
|SASA
|52,70
|2.338.240.334
|% -0,19
|
|GARAN
|18,07
|2.106.298.994
|% 8,20
|
|EKGYO
|3,65
|1.856.564.584
|% 0,55
|
|YKBNK
|5,62
|2.665.341.359
|% 3,88
|
|DOHOL
|4,47
|1.660.858.995
|% 6,68
|
|AKBNK
|10,07
|3.407.646.831
|% 2,76
|
|ISCTR
|6,15
|2.021.339.812
|% 1,82
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9436
|17,9527
|% 0,47
|
|Euro
|18,5135
|18,5411
|% 0,69
|
|Sterlin
|21,8632
|21,9729
|% 0,45
|
|Frank
|19,0116
|19,1261
|% 0,69
|
|Riyal
|4,7636
|4,7875
|% 0,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|-1,98
|
|Altın Gr.
|1.033
|1.034
|3,79
|
|Cumhuriyet
|6.919
|7.024
|9,00
|
|Tam
|6.913
|6.996
|12,00
|
|Yarım
|3.369
|3.420
|6,00
|
|Çeyrek
|1.689
|1.710
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,33
|20,36
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,76
|11,78
|-0,06
|
|B. Petrol
|100
|100
|2,27
|