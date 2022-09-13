***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.09.2022 13:58
***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Yönetim Kurulu Kararı ile
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Deniz Özlük'ün Yatırımcısı İlişkiler Bölüm Yöneticisi olarak atanmasına ve Yatırımcı İlişkiler Bölümü'nün Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı'na bağlı olarak çalışmasına karar verilmiştir. Yatırımcı İlişkiler Bölümü iletişim bilgileri aşağıda sunulmaktadır.
Saygılarımızla,
DENİZ ÖZLÜK
Tel: 0312 5871000
eposta:yatirimciiliskileri@kozagold.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062642
BIST
14:183.661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 11,43
|Açılış
|: 3.684
|
|Önceki Kapanış
|: 3.649
|
3.715
En Düşük
3.568
14:1818,2471
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0320
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2950
|
18,2471
En Düşük
18,2119
14:1818,5820
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1333
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,5908
En Düşük
18,4317
14:181.014,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,57
|Açılış
|: 1.014,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.010,92
|
1.014,78
En Düşük
1.008,01
BIST En Aktif Hisseler14:16
|ROYAL
|6,93
|2.224.495
|% 10,00
|
|NTHOL
|13,53
|146.825.308
|% 10,00
|
|RODRG
|36,54
|2.341.264
|% 9,99
|
|COSMO
|39,64
|816.425
|% 9,99
|
|VAKFN
|3,97
|170.630.137
|% 9,97
|
|UTPYA
|23,76
|1.219.730
|% -10,00
|
|ASUZU
|264,90
|46.943.194
|% -9,99
|
|ATSYH
|157,20
|15.926.875
|% -9,97
|
|KLNMA
|20,68
|5.173.731
|% -9,93
|
|BRMEN
|2,97
|865.998
|% -9,73
|
|AKBNK
|18,41
|9.747.516.301
|% 5,14
|
|YKBNK
|9,58
|8.546.717.550
|% -1,14
|
|ISCTR
|11,97
|7.496.108.241
|% -4,62
|
|THYAO
|76,15
|7.380.726.336
|% 1,60
|
|EREGL
|33,68
|5.354.716.277
|% 0,84
|
|YKBNK
|9,58
|8.546.717.550
|% -1,14
|
|EKGYO
|5,33
|3.401.198.868
|% -0,37
|
|ISCTR
|11,97
|7.496.108.241
|% -4,62
|
|AKBNK
|18,41
|9.747.516.301
|% 5,14
|
|KRDMD
|16,29
|4.647.676.414
|% 6,40
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2392
|18,2472
|% 0,18
|
|Euro
|18,5702
|18,5829
|% 0,73
|
|Sterlin
|21,3357
|21,4427
|% 0,48
|
|Frank
|19,1606
|19,2760
|% 0,66
|
|Riyal
|4,8412
|4,8655
|% 0,10
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.729
|3,95
|
|Altın Gr.
|1.014
|1.014
|3,17
|
|Cumhuriyet
|6.788
|6.891
|19,00
|
|Tam
|6.828
|6.875
|19,00
|
|Yarım
|3.327
|3.361
|11,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.680
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,87
|19,90
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,67
|0,04
|
|B. Petrol
|95,14
|95,14
|1,14
|
Seans Raporu
14:16
daha fazla
-
14:31OZRDN
Yüzde 4.47 oranında artışla 17.29 lira fiyatla işlem gören hissede 313, 789 adet işlem
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14:30XU100
Endeks 3, 660 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 3 üstünde . İşlem hacmi 89, 169.00 milyon TL de
-
14:30HKTM
Yüzde 9.68 oranında artışla 42.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 583, 482 adet işlem
-
14:29FRIGO
Yüzde 7.22 oranında artışla 4.90 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 698, 567 adet işlem
-
14:28HKTM
Yüzde 9.32 oranında artışla 42.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 582, 521 adet işlem