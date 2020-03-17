***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
17.03.2020 23:02
***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL A.Ş MADENCİLİK 388.080.000,00 202.771.800,00 TRY 52,25 BAĞLI ORTAKLIK
ATP İNŞAAT VE TİCARET A.Ş İNŞAAT,TURZM,GIDA ,MADENCİLİK,TİCARET,İTHALAT VE İHRACAT 264.420.000,00 261.887.677,00 TRY 51,75 DOLAYLI BAĞLI ORTAKLIK
KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş MADENCİLİK 152.500.000,00 68.635.334,96 TRY 45,01 DOLAYLI BAĞLI ORTAKLIK
ÖZDEMİR ANTİMUAN MADENLERİ A.Ş MADENCİLİK 35.000.000,00 34.999.984,00 TRY 100 DOLAYLI BAĞLI ORTAKLIK
ATP HAVACILIK TİCARET A.Ş HAVA TAŞIMACILIĞI 107.000.000,00 105.930.000,00 TRY 99,00 DOLAYLI BAĞLI ORTAKLIK
ATP KOZA TURİZM SEYAHAT TİCARET A.Ş TURİZM,SEYAHAT VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ 247.000.000,00 246.983.942,00 TRY 99,99 DOLAYLI BAĞLI ORTAKLIK
ATP KOZA GIDA TARIM HAYVANCILIK A.Ş GIDA TARIM VE HAYVANCILIK 65.000.000,00 64.993.500,00 TRY 99,99 DOLAYLI BAĞLI ORTAKLIK
KOZA İPEK SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ A.Ş SİGORTA ARACILIK HİZMETİ 150.000,00 150.000,00 TRY 100 DOLAYLI BAĞLI ORTAKLIK
KOZA LTD MADENCİLİK 60.000.000,00 60.000.000,00 GBP 100 DOLAYLI BAĞLI ORTAKLIK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830216
BIST