IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiKOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL A.Ş MADENCİLİK 388.080.000,00 202.771.800,00 TRY 52,25 BAĞLI ORTAKLIKATP İNŞAAT VE TİCARET A.Ş İNŞAAT,TURZM,GIDA ,MADENCİLİK,TİCARET,İTHALAT VE İHRACAT 264.420.000,00 261.887.677,00 TRY 51,75 DOLAYLI BAĞLI ORTAKLIKKOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş MADENCİLİK 152.500.000,00 68.635.334,96 TRY 45,01 DOLAYLI BAĞLI ORTAKLIKÖZDEMİR ANTİMUAN MADENLERİ A.Ş MADENCİLİK 35.000.000,00 34.999.984,00 TRY 100 DOLAYLI BAĞLI ORTAKLIKATP HAVACILIK TİCARET A.Ş HAVA TAŞIMACILIĞI 107.000.000,00 105.930.000,00 TRY 99,00 DOLAYLI BAĞLI ORTAKLIKATP KOZA TURİZM SEYAHAT TİCARET A.Ş TURİZM,SEYAHAT VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ 247.000.000,00 246.983.942,00 TRY 99,99 DOLAYLI BAĞLI ORTAKLIKATP KOZA GIDA TARIM HAYVANCILIK A.Ş GIDA TARIM VE HAYVANCILIK 65.000.000,00 64.993.500,00 TRY 99,99 DOLAYLI BAĞLI ORTAKLIKKOZA İPEK SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ A.Ş SİGORTA ARACILIK HİZMETİ 150.000,00 150.000,00 TRY 100 DOLAYLI BAĞLI ORTAKLIKKOZA LTD MADENCİLİK 60.000.000,00 60.000.000,00 GBP 100 DOLAYLI BAĞLI ORTAKLIK