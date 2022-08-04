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***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

04.08.2022 17:46
***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
nergiz hazer yatirimciiliskileri@kozagold.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051949


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BIST En Aktif Hisseler17:59
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DARDL 4,29 272.512.187 % 10,00  
TMSN 59,45 556.486.326 % 9,99  
KRPLS 8,26 61.677.641 % 9,99  
KLMSN 14,31 48.277.596 % 9,99  
ORCAY 20,30 161.497.553 % 9,97  
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17:59 Alış Satış %  
Dolar 17,9498 17,9601 % 0,18  
Euro 18,3573 18,3836 % 0,78  
Sterlin 21,6739 21,7826 % -0,16  
Frank 18,6808 18,7933 % 0,51  
Riyal 4,7634 4,7873 % 0,23  
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17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.785 1.785 20,11  
Altın Gr. 1.031 1.031 13,54  
Cumhuriyet 6.873 6.977 85,00  
Tam 6.903 6.967 64,00  
Yarım 3.363 3.406 31,00  
Çeyrek 1.687 1.702 15,00  
Gümüş.Ons 20,14 20,17 0,09  
Gümüş Gr. 11,63 11,65 0,08  
B. Petrol 95,15 95,15 -1,63  
Seans Raporu 17:59
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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