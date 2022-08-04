***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.08.2022 17:46
***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
nergiz hazer yatirimciiliskileri@kozagold.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051949
BIST
17:592.725
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 40,16
|Açılış
|: 2.701
|
|Önceki Kapanış
|: 2.684
|
2.734
En Düşük
2.701
17:5917,9561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0290
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0150
|
17,9906
En Düşük
17,9146
17:5918,3954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,1533
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3954
En Düşük
18,2123
17:591.031,00
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 13,47
|Açılış
|: 1.031,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,53
|
1.033,11
En Düşük
1.016,05
BIST En Aktif Hisseler17:59
|DARDL
|4,29
|272.512.187
|% 10,00
|
|TMSN
|59,45
|556.486.326
|% 9,99
|
|KRPLS
|8,26
|61.677.641
|% 9,99
|
|KLMSN
|14,31
|48.277.596
|% 9,99
|
|ORCAY
|20,30
|161.497.553
|% 9,97
|
|KZBGY
|46,58
|157.676.180
|% -9,99
|
|COSMO
|14,90
|1.660.025
|% -9,97
|
|SRVGY
|96,70
|88.932.273
|% -9,96
|
|SNGYO
|4,98
|80.270.284
|% -9,95
|
|BRKO
|1,95
|4.251.589
|% -9,72
|
|THYAO
|55,30
|5.763.170.837
|% 0,55
|
|SISE
|23,78
|2.709.340.916
|% 2,15
|
|HEKTS
|38,24
|2.656.339.062
|% 7,66
|
|KARSN
|7,43
|1.726.388.338
|% 5,09
|
|SASA
|50,05
|1.413.045.096
|% 0,42
|
|TSKB
|3,14
|1.179.062.747
|% 9,41
|
|EKGYO
|3,23
|905.906.394
|% 2,22
|
|YKBNK
|5,07
|1.334.866.186
|% 3,05
|
|KARSN
|7,43
|1.726.388.338
|% 5,09
|
|ZOREN
|2,36
|404.447.984
|% 3,06
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9498
|17,9601
|% 0,18
|
|Euro
|18,3573
|18,3836
|% 0,78
|
|Sterlin
|21,6739
|21,7826
|% -0,16
|
|Frank
|18,6808
|18,7933
|% 0,51
|
|Riyal
|4,7634
|4,7873
|% 0,23
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|20,11
|
|Altın Gr.
|1.031
|1.031
|13,54
|
|Cumhuriyet
|6.873
|6.977
|85,00
|
|Tam
|6.903
|6.967
|64,00
|
|Yarım
|3.363
|3.406
|31,00
|
|Çeyrek
|1.687
|1.702
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|20,14
|20,17
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,65
|0,08
|
|B. Petrol
|95,15
|95,15
|-1,63
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:58CEMTS
Yüzde 9.96 oranında artışla 35.34 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 738, 284 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, TKFEN, GUBRF
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 08 artarak (% 1.69 ) 2, 410
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KRPLS, OZGYO, ORCAY, YEOTK, ISFIN, DARDL, EMNIS, DGGYO, CEMTS, DURDO
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KZBGY, SRVGY, COSMO, BRKO, SNGYO