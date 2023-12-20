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***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

20.12.2023 18:14
***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL A.Ş MADENCİLİK 388.080.000,00 202.771.800,00 TRY 52,25 BAĞLI ORTAKLIK
ATP İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. İNŞAAT, GIDA, TURİZM, MADENCİLİK TİCARET, İTHALAT VE İHRACAT 264.420.000,00 261.887.677,00 TRY 51,75 BAĞLI ORTAKLIK
KOZA İŞLETMELERİ A.Ş. MADENCİLİK 3.202.500.000,00 745.888.840,20 TRY 23,29 DOLAYLI BAĞLI ORTAKLIK
ÖZDEMİR ANTİMUAN MADENLERİ A.Ş MADENCİLİK 35.000.000,00 18.112.354,22 TRY 51,75 DOLAYLI BAĞLI ORTAKLIK
ATP HAVACILIK TİCARET A.Ş HAVA TAŞIMACILIĞI 1.498.000.000,00 767.387.021,24 TRY 51,23 DOLAYLI BAĞLI ORTAKLIK
ATP KOZA TURİZM SEYAHAT TİCARET A.Ş TURİZM,SEYAHAT VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ 247.000.000,00 127.813.218,68 TRY 51,75 DOLAYLI BAĞLI ORTAKLIK
ATP KOZA GIDA TARIM HAYVANCILIK A.Ş GIDA TARIM VE HAYVANCILIK 65.000.000,00 33.634.802,07 TRY 51,75 DOLAYLI BAĞLI ORTAKLIK
KOZA İPEK TEDARİK TİCARET A.Ş. TEDARİK, DANIŞMANLIK VE ARAÇ KİRALAMA 350.000,00 98.000,00 TRY 28,00 DOLAYLI BAĞLI ORTAKLIK
KONAKLI METAL MADENCİLİK SANAYİ TİCARET A.Ş. MADENCİLİK 22.740.279,00 8.522.856,89 TRY 37,48 DOLAYLI BAĞLI ORTAKLIK




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227524


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