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***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

09.08.2022 20:02
***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)


***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/08/2022
Karar Sayısı
2022/09
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

2022 ylı 2.3 aylık finansal raporlara ilişkin sorumluluk beyanı ilişkte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053799


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MMCAS 3,08 572.871 % 10,00  
NTGAZ 13,98 48.000.084 % 9,99  
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Cumhuriyet 6.906 7.010 30,00  
Tam 6.912 6.993 6,00  
Yarım 3.368 3.419 3,00  
Çeyrek 1.689 1.709 2,00  
Gümüş.Ons 20,47 20,50 -0,18  
Gümüş Gr. 11,78 11,80 -0,12  
B. Petrol 96,41 96,41 -0,24  
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