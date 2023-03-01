***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu









***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSürdürülebilirlik RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 23.06.2022 tarihli SPK İlke Kararı doğrultusunda hazırlanan SPK Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu ektedir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118802BIST