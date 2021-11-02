***ISATR* *AKMEN* *OSMEN* *HLVKS* *GARAN* *BRKT* *ISMEN* *ISFAK* *EKTVK* *QNBFL* *DEVA* *TRMNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım









***ISATR******AKMEN******OSMEN******HLVKS******GARAN******BRKT******ISMEN******ISFAK******EKTVK******QNBFL******DEVA******TRMNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKMEN, BRKT, DEVA, EKTVK, GARAN, HLVKS, ISATR, ISFAK, ISMEN, OSMEN, QNBFL, TRMNKMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM18148 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 2.11.2021 İtfaAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM18155 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 2.11.2021 İtfaAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM18163 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 2.11.2021 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTK2127 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 2.11.2021 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTK2127 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 2.11.2021 Kupon\Getiri ÖdemeDEVA HOLDİNG A.Ş. DEVA TRSDEVA42219 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 2.11.2021 Kupon\Getiri ÖdemeEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A. YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 2.11.2021 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRANK2110 FİNANSMAN BONOSU 2.11.2021 İtfaHALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKAK2118 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 2.11.2021 İtfaHALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKAK2118 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 2.11.2021 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. ISATR TRSTISB72712 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 2.11.2021 Kupon\Getiri ÖdemeİŞ FAKTORİNG A.Ş. ISFAK TRFISFAK2117 FİNANSMAN BONOSU 2.11.2021 İtfaİŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRFISMDK2115 FİNANSMAN BONOSU 2.11.2021 İtfaİŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD06E03 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 2.11.2021 İtfaİŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD06E11 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 2.11.2021 İtfaİŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD06E29 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 2.11.2021 İtfaOSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. OSMEN TR0OSMK01CJ2 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 2.11.2021 İtfaOSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. OSMEN TR0OSMK01CK0 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 2.11.2021 İtfaQNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. QNBFL TRFFFKRK2119 FİNANSMAN BONOSU 2.11.2021 İtfaTERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TRMNK TRFTERAK2116 FİNANSMAN BONOSU 2.11.2021 İtfaBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974007BIST