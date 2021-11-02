***ISATR* *AKMEN* *OSMEN* *HLVKS* *GARAN* *BRKT* *ISMEN* *ISFAK* *EKTVK* *QNBFL* *DEVA* *TRMNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım
02.11.2021 17:14
***ISATR******AKMEN******OSMEN******HLVKS******GARAN******BRKT******ISMEN******ISFAK******EKTVK******QNBFL******DEVA******TRMNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKMEN, BRKT, DEVA, EKTVK, GARAN, HLVKS, ISATR, ISFAK, ISMEN, OSMEN, QNBFL, TRMNK
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM18148 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 2.11.2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM18155 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 2.11.2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM18163 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 2.11.2021 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTK2127 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 2.11.2021 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTK2127 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 2.11.2021 Kupon\Getiri Ödeme
DEVA HOLDİNG A.Ş. DEVA TRSDEVA42219 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 2.11.2021 Kupon\Getiri Ödeme
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A. YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 2.11.2021 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRANK2110 FİNANSMAN BONOSU 2.11.2021 İtfa
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKAK2118 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 2.11.2021 İtfa
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKAK2118 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 2.11.2021 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. ISATR TRSTISB72712 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 2.11.2021 Kupon\Getiri Ödeme
İŞ FAKTORİNG A.Ş. ISFAK TRFISFAK2117 FİNANSMAN BONOSU 2.11.2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRFISMDK2115 FİNANSMAN BONOSU 2.11.2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD06E03 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 2.11.2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD06E11 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 2.11.2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD06E29 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 2.11.2021 İtfa
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. OSMEN TR0OSMK01CJ2 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 2.11.2021 İtfa
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. OSMEN TR0OSMK01CK0 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 2.11.2021 İtfa
QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. QNBFL TRFFFKRK2119 FİNANSMAN BONOSU 2.11.2021 İtfa
TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TRMNK TRFTERAK2116 FİNANSMAN BONOSU 2.11.2021 İtfa
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974007
BIST