***ISATR* *AKTVK* *ZORLF* *NRHOL* *UNLUS* *EKTVK* *CRDFA* *AGHOL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant
05.05.2022 17:45
***ISATR******AKTVK******ZORLF******NRHOL******UNLUS******EKTVK******CRDFA******AGHOL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AGHOL, AKTVK, CRDFA, EKTVK, ISATR, NRHOL, UNLUS, ZORLF
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. AGHOL TRSYAZI52315 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 05/05/2022 Kupon\Getiri Ödeme
AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. AKTVK TRDABVK43012 SAHİPLİĞE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 05/05/2022 Kupon\Getiri Ödeme
CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş. CRDFA TRFTPFC52216 FİNANSMAN BONOSU 05/05/2022 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS52217 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 05/05/2022 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS52217 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 05/05/2022 Kupon\Getiri Ödeme
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS52233 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 05/05/2022 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS52233 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 05/05/2022 Kupon\Getiri Ödeme
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS52241 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 05/05/2022 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS52241 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 05/05/2022 Kupon\Getiri Ödeme
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKSK2210 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 05/05/2022 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. ISATR TRSTISB72712 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 05/05/2022 Kupon\Getiri Ödeme
NUROL HOLDİNG A.Ş. NRHOL TRSNHOL82219 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 05/05/2022 Kupon\Getiri Ödeme
ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. UNLUS TRFDUUM52218 FİNANSMAN BONOSU 05/05/2022 İtfa
ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. UNLUS TRFDUUM52218 FİNANSMAN BONOSU 05/05/2022 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF92210 FİNANSMAN BONOSU 05/05/2022 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRD301024T10 HAZİNE KİRA SERTİFİKASI (TRY) 05/05/2022 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT040522T13 DEVLET TAHVİLİ 05/05/2022 İtfa
TCMB TRT040522T13 DEVLET TAHVİLİ 05/05/2022 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026660
BIST