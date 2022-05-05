***ISATR* *AKTVK* *ZORLF* *NRHOL* *UNLUS* *EKTVK* *CRDFA* *AGHOL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant









***ISATR******AKTVK******ZORLF******NRHOL******UNLUS******EKTVK******CRDFA******AGHOL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AGHOL, AKTVK, CRDFA, EKTVK, ISATR, NRHOL, UNLUS, ZORLFMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. AGHOL TRSYAZI52315 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 05/05/2022 Kupon\Getiri ÖdemeAKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. AKTVK TRDABVK43012 SAHİPLİĞE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 05/05/2022 Kupon\Getiri ÖdemeCREDITWEST FAKTORİNG A.Ş. CRDFA TRFTPFC52216 FİNANSMAN BONOSU 05/05/2022 İtfaEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS52217 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 05/05/2022 İtfaEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS52217 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 05/05/2022 Kupon\Getiri ÖdemeEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS52233 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 05/05/2022 İtfaEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS52233 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 05/05/2022 Kupon\Getiri ÖdemeEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS52241 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 05/05/2022 İtfaEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS52241 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 05/05/2022 Kupon\Getiri ÖdemeEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKSK2210 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 05/05/2022 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. ISATR TRSTISB72712 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 05/05/2022 Kupon\Getiri ÖdemeNUROL HOLDİNG A.Ş. NRHOL TRSNHOL82219 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 05/05/2022 Kupon\Getiri ÖdemeÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. UNLUS TRFDUUM52218 FİNANSMAN BONOSU 05/05/2022 İtfaÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. UNLUS TRFDUUM52218 FİNANSMAN BONOSU 05/05/2022 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF92210 FİNANSMAN BONOSU 05/05/2022 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRD301024T10 HAZİNE KİRA SERTİFİKASI (TRY) 05/05/2022 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT040522T13 DEVLET TAHVİLİ 05/05/2022 İtfaTCMB TRT040522T13 DEVLET TAHVİLİ 05/05/2022 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026660BIST