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***ISATR* *ALNTF* *GARAN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri

07.07.2020 15:51
GÜNCEL HABERLER



***ISATR******ALNTF******GARAN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler ALNTF, GARAN, ISATR

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
ALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNF72079 FİNANSMAN BONOSU 07/07/2020 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN01A68 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 07/07/2020 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN01A68 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 07/07/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN01A76 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 07/07/2020 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN01A76 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 07/07/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN01A92 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 07/07/2020 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN01A92 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 07/07/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRSGRANE2915 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 07/07/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. ISATR TRFTISB72032 FİNANSMAN BONOSU 07/07/2020 İtfa
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. ISATR TRFTISB72040 FİNANSMAN BONOSU 07/07/2020 İtfa
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. ISATR TRFTISB72081 FİNANSMAN BONOSU 07/07/2020 İtfa

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855933


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IZFAS 2,64 1.222.936 % 10,00  
ALGYO 17,86 114.092.431 % 9,98  
VKFYO 5,29 8.106.850 % 9,98  
PKENT 208,00 5.530.240 % 9,94  
KLGYO 5,01 201.115.369 % 9,87  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5743 8,6173 % 0,34  
Frank 7,2568 7,3005 % 0,06  
Riyal 1,8251 1,8343 % 0,08  
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Altın Gr. 393 393 -1,03  
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Tam 2.621 2.632 -5,90  
Yarım 1.273 1.288 -2,90  
Çeyrek 637 645 -1,40  
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