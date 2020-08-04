***ISATR* *ALNTF* *ZORLF* *TEBNK* *GARAN* *BRKT* *OTOKC* *GARFA* *YKBNK* *DEVA* *AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve









***ISATR******ALNTF******ZORLF******TEBNK******GARAN******BRKT******OTOKC******GARFA******YKBNK******DEVA******AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKBNK, ALNTF, BRKT, GARAN, ISATR, OTOKC, TEBNK, YKBNK, ZORLF, DEVA, GARFAMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBKA2042 FİNANSMAN BONOSU 04/08/2020 Kupon\Getiri ÖdemeALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNF82011 FİNANSMAN BONOSU 04/08/2020 İtfaALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRSALNF72114 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 04/08/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT82042 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 04/08/2020 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT82042 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 04/08/2020 Kupon\Getiri ÖdemeDEVA HOLDİNG A.Ş. DEVA TRSDEVA42219 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 04/08/2020 Kupon\Getiri ÖdemeDEVA HOLDİNG A.Ş. DEVA TRSDEVA52119 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 04/08/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRANA2021 FİNANSMAN BONOSU 04/08/2020 Kupon\Getiri ÖdemeGARANTİ FAKTORİNG A.Ş. GARFA TRFGRFA82012 FİNANSMAN BONOSU 04/08/2020 İtfaTÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. ISATR TRSTISB72712 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 04/08/2020 Kupon\Getiri ÖdemeOTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş. OTOKC TRSOTKO72116 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 04/08/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. TEBNK TRSTEBK72114 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 04/08/2020 Kupon\Getiri ÖdemeYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK82042 FİNANSMAN BONOSU 04/08/2020 İtfaZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORFE2010 FİNANSMAN BONOSU 04/08/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864765BIST