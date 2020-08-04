***ISATR* *ALNTF* *ZORLF* *TEBNK* *GARAN* *BRKT* *OTOKC* *GARFA* *YKBNK* *DEVA* *AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve
04.08.2020 16:35
***ISATR******ALNTF******ZORLF******TEBNK******GARAN******BRKT******OTOKC******GARFA******YKBNK******DEVA******AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKBNK, ALNTF, BRKT, GARAN, ISATR, OTOKC, TEBNK, YKBNK, ZORLF, DEVA, GARFA
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBKA2042 FİNANSMAN BONOSU 04/08/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNF82011 FİNANSMAN BONOSU 04/08/2020 İtfa
ALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRSALNF72114 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 04/08/2020 Kupon\Getiri Ödeme
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT82042 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 04/08/2020 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT82042 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 04/08/2020 Kupon\Getiri Ödeme
DEVA HOLDİNG A.Ş. DEVA TRSDEVA42219 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 04/08/2020 Kupon\Getiri Ödeme
DEVA HOLDİNG A.Ş. DEVA TRSDEVA52119 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 04/08/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRANA2021 FİNANSMAN BONOSU 04/08/2020 Kupon\Getiri Ödeme
GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. GARFA TRFGRFA82012 FİNANSMAN BONOSU 04/08/2020 İtfa
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. ISATR TRSTISB72712 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 04/08/2020 Kupon\Getiri Ödeme
OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş. OTOKC TRSOTKO72116 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 04/08/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. TEBNK TRSTEBK72114 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 04/08/2020 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK82042 FİNANSMAN BONOSU 04/08/2020 İtfa
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORFE2010 FİNANSMAN BONOSU 04/08/2020 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864765
BIST