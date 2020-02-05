***ISATR* *EKOFA* *NRBNK* *HALKB* *SEKFK* *ZORLF* *GARAN* *PBTR* *ISMEN* *AYGAZ* *AKDFA* *DBAGL* *YKYAT* *YFMEN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma
05.02.2020 18:07
***ISATR******EKOFA******NRBNK******HALKB******SEKFK******ZORLF******GARAN******PBTR******ISMEN******AYGAZ******AKDFA******DBAGL******YKYAT******YFMEN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKDFA, AYGAZ, DBAGL, EKOFA, GARAN, ISATR, ISMEN, NRBNK, PBTR, SEKFK, HALKB, YFMEN, YKYAT, ZORLF
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş. AKDFA TRFAKDN22014 FİNANSMAN BONOSU 05/02/2020 İtfa
AYGAZ A.Ş. AYGAZ TRSAYGZ82118 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 05/02/2020 Kupon\Getiri Ödeme
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC34Q39 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/02/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC34Q62 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/02/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC34QG7 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/02/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC34QK9 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/02/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC34QQ6 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/02/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC34QU8 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/02/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC34QV6 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/02/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC34QW4 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/02/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC34QY0 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/02/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC34R20 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/02/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC34RC4 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/02/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC34RD2 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/02/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC34RY8 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/02/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC34RZ5 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/02/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC34S45 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/02/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC34SM1 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/02/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC34SN9 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/02/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC34SP4 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/02/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC34ST6 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/02/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC34SV2 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/02/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC34SW0 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/02/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC34SY6 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/02/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC34T10 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/02/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC34T85 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/02/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC34TC0 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/02/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC34TD8 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/02/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC34TF3 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/02/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC34TG1 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/02/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC34TN7 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/02/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC34TS6 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/02/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC34TT4 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/02/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC34TU2 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/02/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC34TV0 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/02/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC34TX6 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/02/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC34TY4 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/02/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC34TZ1 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/02/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC34U09 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/02/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC34U17 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/02/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC34U41 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/02/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC34U58 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/02/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC34U66 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/02/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC34UD6 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/02/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC34UE4 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/02/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC34UR6 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/02/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC34UV8 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/02/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC34UW6 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/02/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC34UX4 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/02/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC34V57 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/02/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC34V65 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/02/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC34V73 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/02/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC34V99 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/02/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC34VC6 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/02/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC34VG7 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/02/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC34VN3 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/02/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC34WD2 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/02/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4WU25 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/02/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4WU82 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/02/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4WVG1 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/02/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4WVH9 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/02/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4WVX6 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/02/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4WVY4 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/02/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4WWA2 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/02/2020 İtfa
EKO FAKTORİNG A.Ş. EKOFA TRFEKOF22019 FİNANSMAN BONOSU 05/02/2020 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN01764 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 05/02/2020 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN01764 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 05/02/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. ISATR TRFTISB42027 FİNANSMAN BONOSU 05/02/2020 Kupon\Getiri Ödeme
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD02HY4 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/02/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD02I03 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/02/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD02I37 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/02/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD02I94 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/02/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD02IA2 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/02/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD02IB0 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/02/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD02IJ3 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/02/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD02IN5 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/02/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD02J36 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/02/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD02J44 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/02/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD02J51 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/0