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***ISATR* *EMVAR* *KORTS* *ENJSA* *QNBFL* *CRDFA* *ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/

24.08.2021 16:24



***ISATR******EMVAR******KORTS******ENJSA******QNBFL******CRDFA******ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler CRDFA, EMVAR, ENJSA, ISATR, KORTS, QNBFL, ZOREN

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş. CRDFA TRFTPFC82114 FİNANSMAN BONOSU 24/08/2021 İtfa
EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş. EMVAR TRDEMVK82118 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 24/08/2021 İtfa
EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş. EMVAR TRDEMVK82118 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 24/08/2021 Kupon\Getiri Ödeme
ENERJİSA ENERJİ A.Ş. ENJSA TRSENSA22315 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 24/08/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. ISATR TRSTISB32211 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 24/08/2021 Kupon\Getiri Ödeme
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRSKORTE2123 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 24/08/2021 Kupon\Getiri Ödeme
QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. QNBFL TRFFFKR82146 FİNANSMAN BONOSU 24/08/2021 İtfa
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORNK2124 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 24/08/2021 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960213


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MRGYO 1,22 287.975.194 % 9,91  
BALAT 5,68 902.160 % 9,86  
DARDL 2,95 50.776.012 % 9,67  
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