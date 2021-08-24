***ISATR* *EMVAR* *KORTS* *ENJSA* *QNBFL* *CRDFA* *ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/









***ISATR******EMVAR******KORTS******ENJSA******QNBFL******CRDFA******ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler CRDFA, EMVAR, ENJSA, ISATR, KORTS, QNBFL, ZORENMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüCREDITWEST FAKTORİNG A.Ş. CRDFA TRFTPFC82114 FİNANSMAN BONOSU 24/08/2021 İtfaEMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş. EMVAR TRDEMVK82118 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 24/08/2021 İtfaEMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş. EMVAR TRDEMVK82118 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 24/08/2021 Kupon\Getiri ÖdemeENERJİSA ENERJİ A.Ş. ENJSA TRSENSA22315 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 24/08/2021 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. ISATR TRSTISB32211 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 24/08/2021 Kupon\Getiri ÖdemeKORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRSKORTE2123 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 24/08/2021 Kupon\Getiri ÖdemeQNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. QNBFL TRFFFKR82146 FİNANSMAN BONOSU 24/08/2021 İtfaZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORNK2124 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 24/08/2021 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960213BIST