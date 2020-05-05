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***ISATR* *HALKB* *GARAN* *PBTR* *ISMEN* *DEVIR* *AKBNK* *VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant

05.05.2020 16:41
GÜNCEL HABERLER



***ISATR******HALKB******GARAN******PBTR******ISMEN******DEVIR******AKBNK******VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKBNK, DEVIR, GARAN, ISATR, ISMEN, PBTR, HALKB, VAKBN

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBK52052 FİNANSMAN BONOSU 05/05/2020 İtfa
DEVİR FAKTORİNG A.Ş. DEVIR TRFDEVR52011 FİNANSMAN BONOSU 05/05/2020 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN01996 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 05/05/2020 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN01996 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 05/05/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. ISATR TRSTISB72712 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 05/05/2020 Kupon\Getiri Ödeme
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRFISMD52043 FİNANSMAN BONOSU 05/05/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRFISMD52050 FİNANSMAN BONOSU 05/05/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRFISMD52068 FİNANSMAN BONOSU 05/05/2020 İtfa
PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRFPASH52010 FİNANSMAN BONOSU 05/05/2020 İtfa
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRSTHAL52010 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 05/05/2020 İtfa
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRSTHAL52010 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 05/05/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. VAKBN TRFVKFB92013 FİNANSMAN BONOSU 05/05/2020 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842670


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IZTAR 4,73 1.762.690 % 10,00  
FRIGO 13,09 356.314 % 10,00  
UZERB 3,19 236.515 % 10,00  
YONGA 14,30 314.970 % 10,00  
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Riyal 1,8800 1,8894 % 0,60  
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Gümüş Gr. 3,38 3,39 0,03  
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