***ISATR* *HALKB* *GARAN* *PBTR* *ISMEN* *DEVIR* *AKBNK* *VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant









***ISATR******HALKB******GARAN******PBTR******ISMEN******DEVIR******AKBNK******VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKBNK, DEVIR, GARAN, ISATR, ISMEN, PBTR, HALKB, VAKBNMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBK52052 FİNANSMAN BONOSU 05/05/2020 İtfaDEVİR FAKTORİNG A.Ş. DEVIR TRFDEVR52011 FİNANSMAN BONOSU 05/05/2020 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN01996 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 05/05/2020 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN01996 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 05/05/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. ISATR TRSTISB72712 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 05/05/2020 Kupon\Getiri ÖdemeİŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRFISMD52043 FİNANSMAN BONOSU 05/05/2020 İtfaİŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRFISMD52050 FİNANSMAN BONOSU 05/05/2020 İtfaİŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRFISMD52068 FİNANSMAN BONOSU 05/05/2020 İtfaPASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRFPASH52010 FİNANSMAN BONOSU 05/05/2020 İtfaTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRSTHAL52010 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 05/05/2020 İtfaTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRSTHAL52010 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 05/05/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. VAKBN TRFVKFB92013 FİNANSMAN BONOSU 05/05/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842670BIST