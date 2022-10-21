***ISATR* *HALKB* *ZORLF* *GLYHO* *BRKT* *KARSN* *VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/
21.10.2022 16:57
***ISATR******HALKB******ZORLF******GLYHO******BRKT******KARSN******VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler BRKT, GLYHO, ISATR, KARSN, HALKB, VAKBN, ZORLF
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTE2216 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 21/10/2022 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTE2216 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 21/10/2022 Kupon\Getiri Ödeme
GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. GLYHO TRFGLMDE2211 FİNANSMAN BONOSU 21/10/2022 İtfa
GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. GLYHO TRFGLMDE2211 FİNANSMAN BONOSU 21/10/2022 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. ISATR TRFTISBE2225 FİNANSMAN BONOSU 21/10/2022 İtfa
KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. KARSN TRSKRSN72311 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 21/10/2022 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRSTHALE2211 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 21/10/2022 İtfa
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRSTHALE2211 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 21/10/2022 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRSTHALE2716 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 21/10/2022 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. VAKBN TRFVKFBE2222 FİNANSMAN BONOSU 21/10/2022 İtfa
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORFE2218 FİNANSMAN BONOSU 21/10/2022 İtfa
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORFE2218 FİNANSMAN BONOSU 21/10/2022 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073304
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