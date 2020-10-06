Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ISATR* *HLVKS* *GLYHO* *DENIZ* *YKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme

06.10.2020 17:27
GÜNCEL HABERLER



***ISATR******HLVKS******GLYHO******DENIZ******YKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler DENIZ, GLYHO, HLVKS, ISATR, YKBNK

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBKA2042 FİNANSMAN BONOSU 06/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRSDZBK72121 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 06/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRSDZBK72139 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 06/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRSDZBK72147 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 06/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme
GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. GLYHO TRFGLMDE2013 FİNANSMAN BONOSU 06/10/2020 İtfa
GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. GLYHO TRFGLMDE2013 FİNANSMAN BONOSU 06/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKAE2017 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 06/10/2020 İtfa
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKAE2017 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 06/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. ISATR TRFTISBE2027 FİNANSMAN BONOSU 06/10/2020 İtfa
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBKA2010 FİNANSMAN BONOSU 06/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878695


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:331.160
Değişim :  -0,07% |  -0,82
Açılış :  1.165  
Önceki Kapanış :  1.161  
En Yüksek
1.170 En Düşük
1.157
BIST En Aktif Hisseler17:33
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
INVEO 31,90 35.688.901 % 10,00  
BEYAZ 9,35 13.736.489 % 10,00  
YAPRK 85,80 1.763.190 % 10,00  
FORMT 4,84 38.603.670 % 10,00  
DNISI 10,56 4.337.092 % 10,00  
daha fazla
17:33 Alış Satış %  
Dolar 7,7843 7,7867 % 0,28  
Euro 9,1722 9,1845 % 0,39  
Sterlin 10,0590 10,1094 % 0,09  
Frank 8,4692 8,5203 % 0,22  
Riyal 2,0664 2,0767 % 0,13  
daha fazla
17:33 Alış Satış %  
Altın Ons 1.912 1.912 -1,55  
Altın Gr. 478 478 0,60  
Cumhuriyet 3.164 3.212 14,00  
Tam 3.146 3.226 4,41  
Yarım 1.521 1.560 2,13  
Çeyrek 763 780 1,07  
Gümüş.Ons 24,05 24,09 -0,30  
Gümüş Gr. 6,04 6,05 -0,04  
B. Petrol 42,75 42,75 1,46  
Seans Raporu 17:33
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru