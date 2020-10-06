***ISATR* *HLVKS* *GLYHO* *DENIZ* *YKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme









***ISATR******HLVKS******GLYHO******DENIZ******YKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler DENIZ, GLYHO, HLVKS, ISATR, YKBNKMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBKA2042 FİNANSMAN BONOSU 06/10/2020 Kupon\Getiri ÖdemeDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRSDZBK72121 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 06/10/2020 Kupon\Getiri ÖdemeDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRSDZBK72139 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 06/10/2020 Kupon\Getiri ÖdemeDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRSDZBK72147 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 06/10/2020 Kupon\Getiri ÖdemeGLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. GLYHO TRFGLMDE2013 FİNANSMAN BONOSU 06/10/2020 İtfaGLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. GLYHO TRFGLMDE2013 FİNANSMAN BONOSU 06/10/2020 Kupon\Getiri ÖdemeHALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKAE2017 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 06/10/2020 İtfaHALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKAE2017 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 06/10/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. ISATR TRFTISBE2027 FİNANSMAN BONOSU 06/10/2020 İtfaYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBKA2010 FİNANSMAN BONOSU 06/10/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878695BIST