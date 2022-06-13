***ISATR* *ISBTR* *ISCTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu









***ISATR******ISBTR******ISCTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu )İlgili Şirketler [ISATR, ISBTR, ISCTR]İlgili Fonlar []TürkçeÖzsermaye Hallerine İlişkin Borsa DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarTürkiye İş Bankası A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesinin 5.500.000.000 TL iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 4.500.000.000 TL'den 10.000.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin bedelsiz pay alma haklarının kullanımına 14.06.2022 tarihinde başlanacaktır. 1 TL nominal değerli her bir grup paya kullandırılacak bedelsiz pay alma hakkı oranları aşağıdaki gibidir. A: %9.777,41700 bedelsiz C B: %488,87086 bedelsiz C C: %122,21771 bedelsiz C Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda 14.06.2022 tarihinde 1 TL nominal değerli beher Türkiye İş Bankası "A", "B" ve "C" Grubu payları için hesaplanan teorik fiyatlar aşağıdaki gibidir. "A": 501.482,009 TL "B": 51.975,380 TL "C": 5,036 TL "A", "B" ve "C" Grubu payların teorik fiyatları aşağıdaki gibi hesaplanmıştır. C Grubu: "C Grubu Payların Bedelsiz Sermaye Artırımı Sonrasında Hesaplanan Teorik Fiyatı" = ["C Grubu Payların Bedelsiz Sermaye Artırımı Öncesi Son Kapanış Fiyatı" / (1 + "Bedelsiz Pay Alma Oranı") ] [ 11,19 / (1+ 1,2221771) ] = 5,036 C = 5,036 TL B Grubu: "B Grubu Payların Bedelsiz Sermaye Artırımı Sonrasında Hesaplanan Teorik Fiyatı" = ["B Grubu Payların Bedelsiz Sermaye Artırımı Öncesi Son Kapanış Fiyatı" – ("Bedelsiz Pay Alma Oranı" x "C Grubu Payların Bedelsiz Sermaye Artırımı Sonrasında Hesaplanan Teorik Fiyatı") ] [52.000 – (4,8887086 x 5,036 )] = 51.975,380 B = 51.975,380 TL A Grubu: "A Grubu Payların Bedelsiz Sermaye Artırımı Sonrasında Hesaplanan Teorik Fiyatı" = ["A Grubu Payların Bedelsiz Sermaye Artırımı Öncesi Son Kapanış Fiyatı" – ("Bedelsiz Pay Alma Oranı" x "C Grubu Payların Bedelsiz Sermaye Artırımı Sonrasında Hesaplanan Teorik Fiyatı") ] [501.974,40 – (97,7741700 x 5,036)] = 501.482,009 A = 501.482,009 TLhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037069BIST