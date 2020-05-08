***ISATR* *ISBTR* *ISGYO* *ISCTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
08.05.2020 17:35
***ISATR******ISBTR******ISGYO******ISCTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [ISATR, ISBTR, ISCTR, ISGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
11/10/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFTISB72032
Nominal Değer (TL)
328.780.631
Vade Başlangıç Tarihi
08/05/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
12/05/2020
Vadesi (Gün)
60
İtfa Tarihi
07/07/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843727
BIST
18:0597.845
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -553,61
|Açılış
|: 98.903
|
|Önceki Kapanış
|: 98.399
|
99.514
En Düşük
97.672
18:057,1108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0180
|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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7,1708
En Düşük
7,0621
18:057,7258
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0362
|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,7774
En Düşük
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18:05390,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -2,26
|Açılış
|: 390,59
|
|Önceki Kapanış
|: 392,85
|
396,42
En Düşük
389,39
BIST En Aktif Hisseler
|YONGA
|19,03
|226.819
|% 10,00
|
|SODSN
|29,04
|139.566
|% 10,00
|
|CMBTN
|48,90
|6.019.099
|% 9,99
|
|KUTPO
|15,97
|6.162.903
|% 9,99
|
|GLRYH
|16,73
|65.639.230
|% 9,99
|
|SEYKM
|12,81
|49.969.905
|% -9,98
|
|IPEKE
|12,93
|292.455.194
|% -9,90
|
|MERIT
|19,99
|221.140
|% -8,72
|
|PAPIL
|13,65
|66.960.960
|% -8,39
|
|CEOEM
|3,69
|46.988.732
|% -6,58
|
|KRDMD
|2,43
|1.105.259.305
|% -6,54
|
|GARAN
|7,86
|933.860.474
|% -2,00
|
|HALKB
|5,44
|688.246.259
|% 4,82
|
|ISFIN
|3,55
|668.061.930
|% 6,29
|
|AFYON
|2,85
|629.896.616
|% 2,52
|
|KRDMD
|2,43
|1.105.259.305
|% -6,54
|
|IHLGM
|1,10
|242.535.571
|% 3,77
|
|AFYON
|2,85
|629.896.616
|% 2,52
|
|YKBNK
|2,10
|433.935.519
|% -1,41
|
|ISFIN
|3,55
|668.061.930
|% 6,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8127
|8,8569
|% 0,46
|
|Frank
|7,2999
|7,3439
|% 0,22
|
|Riyal
|1,8885
|1,8980
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|391
|391
|-1,80
|
|Cumhuriyet
|2.495
|2.553
|-16,00
|
|Tam
|2.568
|2.619
|-16,50
|
|Yarım
|1.253
|1.280
|-8,10
|
|Çeyrek
|625
|640
|-4,00
|
|Gümüş Gr.
|3,53
|3,54
|0,02
|
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