GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ISATR* *ISKUR* *DENCM* *ISBTR* *TRKCM* *ISCTR* *SISE* *ANACM* *SODA*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

30.01.2020 18:50
GÜNCEL HABERLER



***ISATR******ISKUR******DENCM******ISBTR******TRKCM******ISCTR******SISE******ANACM******SODA*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler [SISE, TRKCM, ANACM, SODA, DENCM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 30.01.2020 tarihli kararı ile, Şişecam Topluluğunun uzun dönem stratejileri ve küresel piyasalardaki rekabetçi hedefleri doğrultusunda performansının, karlılığının ve değerinin artırılmasına hizmet edeceği öngörülen, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.'nin Trakya Cam Sanayii A.Ş., Anadolu Cam Sanayii A.Ş., Soda Sanayii A.Ş., Paşabahçe Cam San. ve Tic. A.Ş. ve Denizli Cam Sanayii ve Tic. A.Ş. şirketleri ile devralma suretiyle birleşmesi sürecinde, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca birleşmeye taraf şirketlerce yaptırılacak bağımsız değerleme sonucunda ortaya çıkacak Uzman Kuruluş Raporunda belirlenen şirket değerleri ve değişim oranları çerçevesinde Bankamızın Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. sermayesindeki kontrol payının korunduğunun görülmesi halinde geçerli olmak üzere, söz konusu birleşmeye ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesi hususunda Genel Müdürlüğümüz yetkilendirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815650


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05119.850
Değişim :  0,13% |  160,17
Açılış :  119.231  
Önceki Kapanış :  119.689  
En Yüksek
119.872 En Düşük
118.256
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PINSU 3,39 52.010.681 % 19,79  
SAMAT 2,80 35.207.683 % 10,67  
BEYAZ 4,18 3.516.096 % 10,00  
PENGD 3,41 60.577.169 % 6,90  
ESCOM 2,57 5.123.539 % 6,20  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8006 7,8398 % 0,92  
Frank 6,1432 6,1802 % 0,85  
Riyal 1,5890 1,5970 % 0,36  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Gr. 304 304 1,57  
Cumhuriyet 2.008 2.038 16,00  
Tam 1.999 2.049 17,17  
Yarım 966 991 8,31  
Çeyrek 485 496 4,15  
Gümüş Gr. 3,44 3,44 0,07  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru