***ISATR* *ISKUR* *DENCM* *ISBTR* *TRKCM* *ISCTR* *SISE* *ANACM* *SODA*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISATR******ISKUR******DENCM******ISBTR******TRKCM******ISCTR******SISE******ANACM******SODA*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [SISE, TRKCM, ANACM, SODA, DENCM]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 30.01.2020 tarihli kararı ile, Şişecam Topluluğunun uzun dönem stratejileri ve küresel piyasalardaki rekabetçi hedefleri doğrultusunda performansının, karlılığının ve değerinin artırılmasına hizmet edeceği öngörülen, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.'nin Trakya Cam Sanayii A.Ş., Anadolu Cam Sanayii A.Ş., Soda Sanayii A.Ş., Paşabahçe Cam San. ve Tic. A.Ş. ve Denizli Cam Sanayii ve Tic. A.Ş. şirketleri ile devralma suretiyle birleşmesi sürecinde, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca birleşmeye taraf şirketlerce yaptırılacak bağımsız değerleme sonucunda ortaya çıkacak Uzman Kuruluş Raporunda belirlenen şirket değerleri ve değişim oranları çerçevesinde Bankamızın Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. sermayesindeki kontrol payının korunduğunun görülmesi halinde geçerli olmak üzere, söz konusu birleşmeye ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesi hususunda Genel Müdürlüğümüz yetkilendirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815650BIST