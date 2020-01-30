***ISATR* *ISKUR* *DENCM* *ISBTR* *TRKCM* *ISCTR* *SISE* *ANACM* *SODA*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.01.2020 18:50
***ISATR******ISKUR******DENCM******ISBTR******TRKCM******ISCTR******SISE******ANACM******SODA*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [SISE, TRKCM, ANACM, SODA, DENCM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 30.01.2020 tarihli kararı ile, Şişecam Topluluğunun uzun dönem stratejileri ve küresel piyasalardaki rekabetçi hedefleri doğrultusunda performansının, karlılığının ve değerinin artırılmasına hizmet edeceği öngörülen, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.'nin Trakya Cam Sanayii A.Ş., Anadolu Cam Sanayii A.Ş., Soda Sanayii A.Ş., Paşabahçe Cam San. ve Tic. A.Ş. ve Denizli Cam Sanayii ve Tic. A.Ş. şirketleri ile devralma suretiyle birleşmesi sürecinde, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca birleşmeye taraf şirketlerce yaptırılacak bağımsız değerleme sonucunda ortaya çıkacak Uzman Kuruluş Raporunda belirlenen şirket değerleri ve değişim oranları çerçevesinde Bankamızın Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. sermayesindeki kontrol payının korunduğunun görülmesi halinde geçerli olmak üzere, söz konusu birleşmeye ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesi hususunda Genel Müdürlüğümüz yetkilendirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815650
BIST
18:05119.850
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 160,17
|Açılış
|: 119.231
|
|Önceki Kapanış
|: 119.689
|
119.872
En Düşük
118.256
18:055,9785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0188
|Açılış
|: 5,9760
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9590
|
5,9878
En Düşük
5,9563
18:056,6027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0418
|Açılış
|: 6,5840
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5480
|
6,6101
En Düşük
6,5593
18:05303,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,15
|Açılış
|: 303,21
|
|Önceki Kapanış
|: 302,06
|
305,17
En Düşük
301,80
BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|3,39
|52.010.681
|% 19,79
|
|SAMAT
|2,80
|35.207.683
|% 10,67
|
|BEYAZ
|4,18
|3.516.096
|% 10,00
|
|PENGD
|3,41
|60.577.169
|% 6,90
|
|ESCOM
|2,57
|5.123.539
|% 6,20
|
|HUBVC
|25,68
|8.771.400
|% -20,00
|
|RYGYO
|5,41
|4.256.985
|% -19,97
|
|RYSAS
|5,90
|10.654.104
|% -19,95
|
|TKNSA
|7,04
|7.697.548
|% -19,91
|
|NATEN
|15,60
|21.377.718
|% -19,50
|
|THYAO
|13,83
|2.048.752.161
|% -1,78
|
|IPEKE
|9,89
|656.526.691
|% 1,33
|
|KRDMD
|2,81
|573.892.269
|% -0,71
|
|ODAS
|2,03
|523.551.523
|% -4,69
|
|GARAN
|12,10
|515.799.936
|% 2,11
|
|ODAS
|2,03
|523.551.523
|% -4,69
|
|KRDMD
|2,81
|573.892.269
|% -0,71
|
|EKGYO
|1,66
|276.252.013
|% -0,60
|
|TSKB
|1,38
|224.724.047
|% 2,99
|
|THYAO
|13,83
|2.048.752.161
|% -1,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8006
|7,8398
|% 0,92
|
|Frank
|6,1432
|6,1802
|% 0,85
|
|Riyal
|1,5890
|1,5970
|% 0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|304
|304
|1,57
|
|Cumhuriyet
|2.008
|2.038
|16,00
|
|Tam
|1.999
|2.049
|17,17
|
|Yarım
|966
|991
|8,31
|
|Çeyrek
|485
|496
|4,15
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,44
|0,07
|