***ISATR* *ISKUR* *DYOBY* *ISBTR* *PETUN* *ISCTR* *MEDTR* *CIMSA* *PNSUT* *SAHOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
03.04.2023 09:15
***ISATR******ISKUR******DYOBY******ISBTR******PETUN******ISCTR******MEDTR******CIMSA******PNSUT******SAHOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [CIMSA, DYOBY, ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR, MEDTR, PETUN, PNSUT, SAHOL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CIMSA.E Pay Başına Brüt Temettü: 2,9611107 TL Teorik Fiyat: 90,489 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) DYOBY.E Pay Başına Brüt Temettü: 1,03 TL Teorik Fiyat: 20,65 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) ISATR.E Pay Başına Brüt Temettü: 108,28699 TL Teorik Fiyat: 352244,613 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) ISBTR.E Pay Başına Brüt Temettü: 4,338262 TL Teorik Fiyat: 43995,662 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) ISCTR.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,9230436 TL Teorik Fiyat: 12,047 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) ISKUR.E Pay Başına Brüt Temettü: 15,7249837 TL Teorik Fiyat: 674984,275 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) MEDTR.E Pay Başına Brüt Temettü: 1,0084033 TL Teorik Fiyat: 26,332 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) PETUN.E Pay Başına Brüt Temettü: 3,14 TL Teorik Fiyat: 51,36 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) PNSUT.E Pay Başına Brüt Temettü: 3,87 TL Teorik Fiyat: 49,08 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) SAHOL.E Pay Başına Brüt Temettü: 1,75 TL Teorik Fiyat: 37,81 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130798
BIST