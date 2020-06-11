***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *ISCTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
11.06.2020 17:23
***ISATR******ISKUR******ISBTR******ISCTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [ISCTR, ISATR, ISBTR, ISKUR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
11/10/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFTISB22136
Nominal Değer (TL)
162.490.842
Vade Başlangıç Tarihi
11/06/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
15/06/2020
Vadesi (Gün)
249
İtfa Tarihi
15/02/2021
İhraç Şekli
Halka Arz (Public Offer)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850697
BIST
18:05109.155
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -623,53
|Açılış
|: 109.374
|
|Önceki Kapanış
|: 109.779
|
110.158
En Düşük
108.745
18:056,8424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0667
|Açılış
|: 6,8370
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8110
|
6,8591
En Düşük
6,7686
18:057,7568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0480
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,8023
En Düşük
7,6811
18:05379,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,24
|Açılış
|: 379,96
|
|Önceki Kapanış
|: 378,71
|
383,40
En Düşük
376,50
BIST En Aktif Hisseler
|AYCES
|41,58
|5.253.749
|% 10,00
|
|DOBUR
|13,20
|3.101.168
|% 10,00
|
|DAGHL
|10,56
|3.196.332
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.074,20
|1.753.698
|% 9,99
|
|ARDYZ
|32,36
|162.007.355
|% 9,99
|
|IZTAR
|5,97
|4.069.736
|% -9,95
|
|EMNIS
|3,91
|201.911
|% -9,91
|
|FORMT
|3,58
|8.784.507
|% -9,82
|
|ALYAG
|1,33
|4.406.779
|% -9,52
|
|SALIX
|10,25
|424.194
|% -7,41
|
|EKGYO
|1,94
|1.355.298.465
|% -0,51
|
|GARAN
|8,16
|1.031.048.314
|% -0,37
|
|ASELS
|32,24
|998.475.568
|% 0,12
|
|PETKM
|3,93
|835.053.665
|% 3,42
|
|IHLGM
|1,58
|726.446.098
|% 3,95
|
|EKGYO
|1,94
|1.355.298.465
|% -0,51
|
|IHLGM
|1,58
|726.446.098
|% 3,95
|
|TSKB
|1,24
|477.479.201
|% 4,20
|
|PETKM
|3,93
|835.053.665
|% 3,42
|
|ODAS
|2,03
|408.327.482
|% 0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6068
|8,6499
|% -0,01
|
|Frank
|7,2500
|7,2937
|% 1,43
|
|Riyal
|1,8176
|1,8267
|% 1,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|-7,80
|
|Altın Gr.
|380
|380
|1,21
|
|Cumhuriyet
|2.456
|2.482
|-0,10
|
|Tam
|2.528
|2.551
|0,10
|
|Yarım
|1.234
|1.245
|1,90
|
|Çeyrek
|617
|623
|0,50
|
|Gümüş.Ons
|17,69
|17,73
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|3,88
|3,88
|-0,07
|
|B. Petrol
|38,31
|38,31
|-3,42
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:58XU100
Endeks 109, 433 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 32 altında . İşlem hacmi 15, 030.00 milyon TL de
-
17:58INFO
Yüzde -46.59 oranında düşüşle 4.70 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 642, 108 adet işlem
-
17:55CRDFA
Yüzde -5.37 oranında düşüşle 4.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 240, 953 adet işlem
-
17:54IHEVA
Yüzde -3.33 oranında düşüşle 2.03 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 921, 778 adet işlem
-
17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, ARCLK, BIMAS