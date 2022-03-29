***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *ISCTR* *BRISA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
29.03.2022 09:19
***ISATR******ISKUR******ISBTR******ISCTR******BRISA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [BRISA, ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRISA.E Pay Başına Brüt Temettü: 2,0279 TL Teorik Fiyat: 30,632 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) ISATR.E Pay Başına Brüt Temettü: 8,48491 TL Teorik Fiyat: 501974,415 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) ISBTR.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,5956844 TL Teorik Fiyat: 54999,404 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) ISCTR.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,2992807 TL Teorik Fiyat: 8,241 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) ISKUR.E Pay Başına Brüt Temettü: 4,0624857 TL Teorik Fiyat: 1079995,938 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013597
BIST
12:002.189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 17,01
|Açılış
|: 2.182
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|Önceki Kapanış
|: 2.172
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2.190
En Düşük
2.182
12:0014,8367
En Yüksek
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|: 0,14%
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|Açılış
|: 14,8130
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|Önceki Kapanış
|: 14,8200
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14,8413
En Düşük
14,7891
12:0016,3447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
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|Açılış
|: 16,2650
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|Önceki Kapanış
|: 16,2600
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En Düşük
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12:00913,23
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|: -0,28%
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|Açılış
|: 913,23
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|Önceki Kapanış
|: 915,81
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920,04
En Düşük
911,15
BIST En Aktif Hisseler11:58
|ULUSE
|93,65
|1.129.794
|% 9,98
|
|KENT
|234,00
|1.173.276
|% 9,86
|
|GEREL
|4,59
|17.503.559
|% 9,81
|
|CASA
|119,70
|67.631
|% 8,62
|
|KARSN
|5,59
|942.994.837
|% 8,33
|
|CEOEM
|15,93
|38.716.412
|% -9,95
|
|PSGYO
|15,56
|78.026.407
|% -9,80
|
|PKENT
|230,30
|26.007.848
|% -6,57
|
|PENGD
|3,71
|26.891.727
|% -4,13
|
|PAPIL
|20,96
|6.278.499
|% -3,94
|
|THYAO
|29,32
|946.689.691
|% 0,89
|
|KARSN
|5,59
|942.994.837
|% 8,33
|
|SISE
|14,54
|692.770.632
|% 2,39
|
|KRDMD
|15,23
|656.720.442
|% 0,53
|
|ODAS
|1,88
|473.952.476
|% 4,44
|
|ODAS
|1,88
|473.952.476
|% 4,44
|
|KARSN
|5,59
|942.994.837
|% 8,33
|
|ZOREN
|1,87
|209.107.341
|% 8,09
|
|EKGYO
|2,40
|270.224.891
|% 2,56
|
|DOHOL
|3,31
|166.491.502
|% 2,16
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8329
|14,8431
|% 0,19
|
|Euro
|16,3361
|16,3488
|% 0,43
|
|Sterlin
|19,3153
|19,4122
|% -0,11
|
|Frank
|15,7659
|15,8608
|% -0,12
|
|Riyal
|3,9428
|3,9626
|% 0,17
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.914
|-9,03
|
|Altın Gr.
|913
|913
|-3,18
|
|Cumhuriyet
|6.114
|6.206
|-74,00
|
|Tam
|6.016
|6.166
|-71,63
|
|Yarım
|2.908
|2.983
|-34,65
|
|Çeyrek
|1.458
|1.491
|-17,33
|
|Gümüş.Ons
|24,70
|24,73
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,82
|-0,04
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,29
|