***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *ISCTR* *BRISA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
28.03.2022 17:00
***ISATR******ISKUR******ISBTR******ISCTR******BRISA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler BRISA, ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR
29.03.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
BRISA BRISA 2,0279 1,82511
IS BANKASI ISATR 8,48491 7,636419
IS BANKASI ISBTR 0,5956844 0,5361159
IS BANKASI ISCTR 0,2992807 0,2693526
IS BANKASI ISKUR 4,0624857 //www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013442
BIST
17:432.176
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,50
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.193
En Düşük
2.170
17:4314,8330
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0024
|Açılış
|: 14,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8150
|
14,8520
En Düşük
14,8049
17:4316,2817
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0132
|Açılış
|: 16,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,3378
En Düşük
16,2242
17:43924,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -9,27
|Açılış
|: 924,63
|
|Önceki Kapanış
|: 933,90
|
934,80
En Düşük
919,26
BIST En Aktif Hisseler17:43
|GZNMI
|37,04
|80.983.489
|% 9,98
|
|KENT
|213,00
|2.022.181
|% 9,96
|
|ULUSE
|85,15
|843.240
|% 9,94
|
|FRIGO
|3,33
|16.870.629
|% 9,90
|
|SERVE
|18,21
|710.481
|% 9,90
|
|ISKUR
|1.080.000,00
|1.080.000
|% -10,00
|
|ENSRI
|18,44
|200.619.371
|% -9,96
|
|DZGYO
|2,73
|71.897.203
|% -9,90
|
|PKENT
|239,70
|62.354.896
|% -6,22
|
|KSTUR
|241,00
|168.212
|% -5,49
|
|THYAO
|28,98
|3.750.203.942
|% 2,91
|
|SASA
|60,45
|2.307.439.406
|% 0,75
|
|KARSN
|5,19
|1.446.559.413
|% 4,85
|
|EREGL
|32,82
|1.198.781.768
|% -1,14
|
|KRDMD
|15,24
|1.175.213.070
|% -0,39
|
|ODAS
|1,82
|852.705.385
|% 8,33
|
|KARSN
|5,19
|1.446.559.413
|% 4,85
|
|EKGYO
|2,34
|563.679.445
|% 2,63
|
|THYAO
|28,98
|3.750.203.942
|% 2,91
|
|YKBNK
|3,89
|464.547.940
|% -0,26
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8255
|14,8330
|% 0,02
|
|Euro
|16,2659
|16,2817
|% -0,08
|
|Sterlin
|19,3323
|19,4293
|% -0,81
|
|Frank
|15,7849
|15,8799
|% -0,56
|
|Riyal
|3,9425
|3,9623
|% 0,02
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.938
|-20,72
|
|Altın Gr.
|925
|925
|-9,18
|
|Cumhuriyet
|6.114
|6.206
|-74,00
|
|Tam
|6.086
|6.238
|-73,38
|
|Yarım
|2.942
|3.017
|-35,50
|
|Çeyrek
|1.475
|1.509
|-17,74
|
|Gümüş.Ons
|25,04
|25,07
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|11,95
|11,97
|-0,22
|
|B. Petrol
|109
|109
|-7,94
|