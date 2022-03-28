***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *ISCTR* *BRISA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***ISATR******ISKUR******ISBTR******ISCTR******BRISA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler BRISA, ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR29.03.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaBRISA BRISA 2,0279 1,82511IS BANKASI ISATR 8,48491 7,636419IS BANKASI ISBTR 0,5956844 0,5361159IS BANKASI ISCTR 0,2992807 0,2693526IS BANKASI ISKUR 4,0624857 //www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013442BIST