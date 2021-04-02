***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *ISCTR* *KARTN* *FORMT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
02.04.2021 09:15
***ISATR******ISKUR******ISBTR******ISCTR******KARTN******FORMT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [FORMT, ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR, KARTN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FORMT.E %223,68421 Bedelli, Bölünme sonrası Teorik Fiyat: 1,72 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.) ISATR.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,27925 TL Teorik Fiyat: 249.999,721 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) ISBTR.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,1696234 TL Teorik Fiyat: 42.041,13 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) ISCTR.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,1513527 TL Teorik Fiyat: 4,959 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) ISKUR.E Pay Başına Brüt Temettü: 1,5179902 TL Teorik Fiyat: 499.998,482 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) KARTN.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,6497489 TL Teorik Fiyat: 70,25 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922740
BIST
18:051.427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.427
|
0
En Düşük
0
18:058,0443
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,0613
|Açılış
|: 8,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
8,1260
En Düşük
8,0139
18:059,5033
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -0,0873
|Açılış
|: 9,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6700
|
9,5962
En Düşük
9,4730
18:05449,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -1,33
|Açılış
|: 449,64
|
|Önceki Kapanış
|: 450,97
|
453,57
En Düşük
448,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTGAZ
|9,35
|160.427
|% 0,00
|
|NTGAZ
|9,35
|160.427
|% 0,00
|
|NTGAZ
|9,35
|160.427
|% 0,00
|
|NTGAZ
|9,35
|160.427
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0404
|8,0443
|% -0,76
|
|Euro
|9,4771
|9,5033
|% -0,91
|
|Sterlin
|11,1183
|11,1741
|% -0,57
|
|Frank
|2,1412
|2,1519
|% -0,65
|
|Riyal
|449,3030
|449,7580
|% -0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.736
|5,94
|
|Altın Gr.
|449
|449
|-1,67
|
|Cumhuriyet
|2.984
|3.029
|4,00
|
|Tam
|2.968
|3.044
|2,71
|
|Yarım
|1.434
|1.473
|1,30
|
|Çeyrek
|719
|736
|0,65
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,96
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,46
|-0,05
|
|B. Petrol
|64,67
|64,67
|0,04
|