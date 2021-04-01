***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *ISCTR* *KARTN* *FORMT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
01.04.2021 16:48
***ISATR******ISKUR******ISBTR******ISCTR******KARTN******FORMT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR, KARTN, FORMT
02.04.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
IS BANKASI ISATR 0,27925 0,2373625
IS BANKASI ISBTR 0,1696234 0,1441798
IS BANKASI ISCTR 0,1513527 0,1286497
IS BANKASI ISKUR 1,5179902 1,2902916
KARTONSAN KARTN 0,6497489 0,5522865
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
FORMET CELIK KAPI SANAYI FORMT 223,68421 1,00
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922634
BIST
16:451.418
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 25,83
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.423
En Düşük
1.399
16:458,1513
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -0,0886
|Açılış
|: 8,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
8,2878
En Düşük
8,1041
16:459,6204
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0482
|Açılış
|: 9,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6700
|
9,7559
En Düşük
9,5507
16:45451,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,65
|Açılış
|: 451,68
|
|Önceki Kapanış
|: 452,33
|
456,99
En Düşük
448,01
BIST En Aktif Hisseler16:45
|MMCAS
|5,83
|60.318
|% 10,00
|
|SAYAS
|31,94
|69.358.583
|% 9,99
|
|NIBAS
|19,04
|7.693.328
|% 9,99
|
|ARZUM
|24,22
|50.020.506
|% 9,99
|
|BURVA
|34,14
|3.012.147
|% 9,99
|
|UTPYA
|36,90
|559.773
|% -10,00
|
|SONME
|54,00
|3.643.589
|% -7,61
|
|SODSN
|36,00
|686.730
|% -7,46
|
|BRKO
|1,34
|2.364.241
|% -6,94
|
|DIRIT
|6,00
|90.535
|% -5,36
|
|GARAN
|6,96
|3.569.906.285
|% 4,04
|
|FROTO
|205,50
|948.535.960
|% 6,31
|
|SASA
|46,46
|824.268.905
|% 2,97
|
|BJKAS
|9,16
|818.108.797
|% 9,96
|
|KOZAL
|119,70
|753.254.303
|% 0,59
|
|GARAN
|6,96
|3.569.906.285
|% 4,04
|
|SKBNK
|1,22
|273.223.256
|% 2,52
|
|EKGYO
|1,90
|276.743.863
|% -0,52
|
|TSKB
|1,37
|184.792.522
|% 1,48
|
|PETKM
|6,03
|651.484.972
|% 4,87
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1404
|8,1513
|% -1,08
|
|Euro
|9,5919
|9,6204
|% -0,50
|
|Sterlin
|11,2212
|11,2775
|% -0,90
|
|Frank
|8,5966
|8,6484
|% -1,12
|
|Riyal
|2,1655
|2,1764
|% -1,13
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.725
|16,68
|
|Altın Gr.
|451
|451
|-1,41
|
|Cumhuriyet
|2.980
|3.025
|0,00
|
|Tam
|2.967
|3.043
|1,71
|
|Yarım
|1.434
|1.472
|0,82
|
|Çeyrek
|719
|736
|0,41
|
|Gümüş.Ons
|24,63
|24,66
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,02
|
|B. Petrol
|64,07
|64,07
|1,33
|
Seans Raporu
16:45
daha fazla
-
16:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PETKM, SAHOL, GARAN
-
16:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 24, 05 artarak (% 2.00 ) 1, 226
-
16:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGSER, CELHA, VAKFN, BURVA, IDEAS, KRONT, EMNIS, IZTAR, JANTS, FORMT
-
16:56
IZFAS, TRILC, SEKFK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:56
GLYHO, SNGYO, YUNSA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında