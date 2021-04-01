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***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *ISCTR* *KARTN* *FORMT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı

01.04.2021 16:48



***ISATR******ISKUR******ISBTR******ISCTR******KARTN******FORMT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR, KARTN, FORMT

02.04.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
IS BANKASI ISATR 0,27925 0,2373625
IS BANKASI ISBTR 0,1696234 0,1441798
IS BANKASI ISCTR 0,1513527 0,1286497
IS BANKASI ISKUR 1,5179902 1,2902916
KARTONSAN KARTN 0,6497489 0,5522865

Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
FORMET CELIK KAPI SANAYI FORMT 223,68421 1,00


Ek Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922634


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SAYAS 31,94 69.358.583 % 9,99  
NIBAS 19,04 7.693.328 % 9,99  
ARZUM 24,22 50.020.506 % 9,99  
BURVA 34,14 3.012.147 % 9,99  
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Riyal 2,1655 2,1764 % -1,13  
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Altın Ons 1.724 1.725 16,68  
Altın Gr. 451 451 -1,41  
Cumhuriyet 2.980 3.025 0,00  
Tam 2.967 3.043 1,71  
Yarım 1.434 1.472 0,82  
Çeyrek 719 736 0,41  
Gümüş.Ons 24,63 24,66 0,24  
Gümüş Gr. 6,44 6,45 -0,02  
B. Petrol 64,07 64,07 1,33  
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