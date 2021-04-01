***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *ISCTR* *KARTN* *FORMT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***ISATR******ISKUR******ISBTR******ISCTR******KARTN******FORMT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR, KARTN, FORMT02.04.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaIS BANKASI ISATR 0,27925 0,2373625IS BANKASI ISBTR 0,1696234 0,1441798IS BANKASI ISCTR 0,1513527 0,1286497IS BANKASI ISKUR 1,5179902 1,2902916KARTONSAN KARTN 0,6497489 0,5522865Sermaye Artırımı/AzaltımıPay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği AçıklamaFORMET CELIK KAPI SANAYI FORMT 223,68421 1,00Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922634BIST