***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
03.02.2020 11:14
***ISATR******ISKUR******ISBTR******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 03.02.2020 vadeli T. İş Bankası A.Ş. Tahvili İtfası Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.09.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 400.000.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 03.02.2020
Vade (Gün Sayısı) 382
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 20,83
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,74
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRSTISB22014
Satışa Başlanma Tarihi 14.01.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 16.01.2019
Vade Başlangıç Tarihi 17.01.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 84.117.096
İhraç Fiyatı 0,82102
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 03.02.2020
Kayıt Tarihi 31.01.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 03.02.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
İlgi: 17.01.2020 tarihli özel durum açıklamamız. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarihli 29833736-105.02.02.02-E.537 sayılı iznine istinaden, Bankamızca 14-15-16 Ocak 2019 tarihlerinde halka arz edilerek ihracı gerçekleştirilen 382 gün vadeli, TRSTISB22014 ISIN kodlu 84.117.096 TL nominal değerli tahvilin bugün itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816608
BIST