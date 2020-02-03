***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
03.02.2020 15:03
***ISATR******ISKUR******ISBTR******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 03.02.2020 vadeli T. İş Bankası A.Ş. Finansman Bonosu İtfası Hakkında-Düzeltme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.09.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 500.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 03.02.2020
Vade (Gün Sayısı) 137
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 14,85
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 15,55
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRFTISB22011
Satışa Başlanma Tarihi 16.09.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 18.09.2019
Vade Başlangıç Tarihi 19.09.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 720.789.714
İhraç Fiyatı 0,9472
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 03.02.2020
Kayıt Tarihi 31.01.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 03.02.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
İlgi: 03.02.2020 tarihli, Bankamız finansman bonosu itfasına ilişkin özel durum açıklamamız. İlgide kayıtlı açıklamamızda ilgi kurulan özel durum açıklamasının tarihi sehven 19.09.2020 olarak yazılmış olup doğru tarih 19.09.2019 olacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816662
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