***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ISATR******ISKUR******ISBTR******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 03.02.2020 vadeli T. İş Bankası A.Ş. Finansman Bonosu İtfası Hakkında-DüzeltmeYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.09.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 20.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 500.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 03.02.2020Vade (Gün Sayısı) 137Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 14,85Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 15,55Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRFTISB22011Satışa Başlanma Tarihi 16.09.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 18.09.2019Vade Başlangıç Tarihi 19.09.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 720.789.714İhraç Fiyatı 0,9472Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 03.02.2020Kayıt Tarihi 31.01.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 03.02.2020Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalarİlgi: 03.02.2020 tarihli, Bankamız finansman bonosu itfasına ilişkin özel durum açıklamamız. İlgide kayıtlı açıklamamızda ilgi kurulan özel durum açıklamasının tarihi sehven 19.09.2020 olarak yazılmış olup doğru tarih 19.09.2019 olacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816662BIST