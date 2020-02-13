***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR* *ISGYO*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR******ISGYO*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler [ISGYO]İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi13/02/2020Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VarEdinilen Finansal Duran Varlığın Unvanıİş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuSermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde belirtilen amaç ve konularda iştigal etmekEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi958.750.000 TLEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih13.02.2020Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı23.207.322,838 TLBeher Payın Alış Fiyatı1,91Toplam Tutar44.325.986,62 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%2,42Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%50,32Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%50,32Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%0,009470İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%0,102982Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumlu olacağı öngörülmektedir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanıİş Merkezleri Yönetim ve İşletim A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiTürkiye İş Bankası A.Ş., İş Merkezleri Yönetim ve İşletim A.Ş. sermayesinde %86,33'ü doğrudan olmak üzere %100 oranında paya sahiptir.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiBorsa kapanış fiyatı (özel işlem bildirimi yöntemi)Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeniİşlem bedeli Borsa kapanış fiyatı üzerinden hesaplanmıştır.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulunun 13.02.2020 tarihli kararına istinaden, bağlı ortaklıklarımızdan İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesinde İş Merkezleri Yönetim ve İşletim A.Ş.'ye ait olan %2,42 oranındaki payların tamamı 44.325.986,62 TL peşin bedelle Bankamızca satın alınmış olup, İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki doğrudan pay oranımız %50,32 seviyesine yükselmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818769BIST