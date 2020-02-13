***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR* *ISGYO*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
13.02.2020 12:22
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR******ISGYO*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
İlgili Şirketler [ISGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13/02/2020
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde belirtilen amaç ve konularda iştigal etmek
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
958.750.000 TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
13.02.2020
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
23.207.322,838 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
1,91
Toplam Tutar
44.325.986,62 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%2,42
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%50,32
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%50,32
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,009470
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%0,102982
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu olacağı öngörülmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
İş Merkezleri Yönetim ve İşletim A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Türkiye İş Bankası A.Ş., İş Merkezleri Yönetim ve İşletim A.Ş. sermayesinde %86,33'ü doğrudan olmak üzere %100 oranında paya sahiptir.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Borsa kapanış fiyatı (özel işlem bildirimi yöntemi)
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
İşlem bedeli Borsa kapanış fiyatı üzerinden hesaplanmıştır.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulunun 13.02.2020 tarihli kararına istinaden, bağlı ortaklıklarımızdan İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesinde İş Merkezleri Yönetim ve İşletim A.Ş.'ye ait olan %2,42 oranındaki payların tamamı 44.325.986,62 TL peşin bedelle Bankamızca satın alınmış olup, İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki doğrudan pay oranımız %50,32 seviyesine yükselmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818769
BIST