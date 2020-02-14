***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR* *ISGYO*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR******ISGYO*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [ISGYO]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın sermayesinde %100 oranında doğrudan paya sahip olduğu Trakya Yatırım Holding A.Ş.'ye ait olan %0,003 oranında ve 27.392,842 TL nominal tutardaki İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları 52.320,33 TL peşin bedelle Bankamızca satın alınmış olup, İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki doğrudan pay oranımız %50,323 seviyesine yükselmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819168BIST