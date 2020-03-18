***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
18.03.2020 15:34
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında T. İş Bankası Mens. Munz. Sos. Güv. ve Yar. San. Vakfı tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830390
BIST
15:4785.830
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -948,13
|Açılış
|: 84.777
|
|Önceki Kapanış
|: 86.778
|
87.825
En Düşük
84.303
15:476,4735
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,0749
|Açılış
|: 6,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4720
|
6,4737
En Düşük
6,3873
15:477,0767
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0402
|Açılış
|: 7,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1150
|
7,1261
En Düşük
7,0187
15:47312,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -1,62
|Açılış
|: 312,91
|
|Önceki Kapanış
|: 314,52
|
318,11
En Düşük
309,24
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,63
|1.477.443
|% 10,00
|
|ADANA
|6,82
|10.931.611
|% 10,00
|
|ASLAN
|34,76
|1.350.739
|% 10,00
|
|MTRYO
|5,06
|221.233
|% 10,00
|
|ADNAC
|1,88
|2.232.306
|% 9,94
|
|TSPOR
|2,43
|220.637.815
|% -10,00
|
|UZERB
|1,62
|25.134
|% -10,00
|
|ORMA
|3,06
|11.778
|% -10,00
|
|ISBIR
|344,50
|41.340
|% -9,98
|
|KLMSN
|12,29
|6.237.789
|% -9,96
|
|THYAO
|8,01
|791.945.512
|% 0,38
|
|ASELS
|22,04
|560.238.458
|% 0,27
|
|GARAN
|8,22
|475.667.470
|% -2,03
|
|ISCTR
|5,04
|326.397.494
|% -2,89
|
|TSPOR
|2,43
|220.637.815
|% -10,00
|
|YKBNK
|1,99
|217.821.168
|% -2,93
|
|THYAO
|8,01
|791.945.512
|% 0,38
|
|ODAS
|1,20
|110.120.674
|% 1,69
|
|TSPOR
|2,43
|220.637.815
|% -10,00
|
|IHLGM
|0,78
|55.561.302
|% -2,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6549
|7,6933
|% -0,43
|
|Frank
|6,7022
|6,7426
|% 1,10
|
|Riyal
|1,7193
|1,7279
|% 1,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.498
|1.499
|-30,11
|
|Altın Gr.
|313
|313
|-1,62
|
|Cumhuriyet
|2.091
|2.121
|4,00
|
|Tam
|2.076
|2.129
|0,98
|
|Yarım
|1.003
|1.030
|0,48
|
|Çeyrek
|503
|515
|0,24
|
|Gümüş.Ons
|12,12
|12,16
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|2,52
|2,53
|-0,07
|
|B. Petrol
|27,47
|27,47
|-1,26
|
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