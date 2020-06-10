***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
10.06.2020 14:42
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR, TIB
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında T.İş Bankası A.Ş. Mens. Munz. Sos. Güv. ve Yar. San. Vakfı tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850489
BIST
16:21110.342
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 1.105,55
|Açılış
|: 109.600
|
|Önceki Kapanış
|: 109.237
|
110.410
En Düşük
109.392
16:216,7890
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0080
|Açılış
|: 6,8060
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8180
|
6,8071
En Düşük
6,7738
16:217,7203
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0103
|Açılış
|: 7,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7338
En Düşük
7,6879
16:21376,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,54
|Açılış
|: 376,12
|
|Önceki Kapanış
|: 374,58
|
376,39
En Düşük
374,02
BIST En Aktif Hisseler
|EGCYO
|1,65
|1.542.121
|% 10,00
|
|ISBIR
|976,60
|928.763
|% 9,99
|
|DAGHL
|9,60
|2.381.719
|% 9,97
|
|RTALB
|24,92
|3.940.674
|% 9,97
|
|TLMAN
|15,90
|34.664.993
|% 9,96
|
|FORMT
|3,97
|910.329
|% -9,98
|
|SALIX
|11,07
|303.873
|% -9,93
|
|HURGZ
|1,52
|1.859.220
|% -9,52
|
|MMCAS
|1,78
|694.404
|% -5,82
|
|BRMEN
|1,57
|23.163.993
|% -5,42
|
|EKGYO
|1,96
|1.205.695.997
|% 4,81
|
|ASELS
|32,38
|833.254.513
|% 2,34
|
|GARAN
|8,23
|765.246.561
|% 0,61
|
|THYAO
|12,76
|572.028.376
|% 1,19
|
|GUSGR
|4,03
|551.074.108
|% 9,81
|
|EKGYO
|1,96
|1.205.695.997
|% 4,81
|
|IHLGM
|1,52
|399.548.173
|% 9,35
|
|IHLAS
|0,79
|170.038.442
|% 5,33
|
|ISGYO
|1,93
|311.138.947
|% 6,04
|
|GUSGR
|4,03
|551.074.108
|% 9,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6472
|8,6905
|% 0,29
|
|Frank
|7,1504
|7,1935
|% 0,45
|
|Riyal
|1,8034
|1,8124
|% -0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|8,81
|
|Altın Gr.
|376
|376
|1,32
|
|Cumhuriyet
|2.435
|2.462
|6,70
|
|Tam
|2.506
|2.530
|3,20
|
|Yarım
|1.223
|1.233
|3,40
|
|Çeyrek
|611
|618
|1,70
|
|Gümüş.Ons
|17,91
|17,95
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|3,90
|3,91
|0,07
|
|B. Petrol
|40,70
|40,70
|-0,48
|
Seans Raporu
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16:37
MAALT, YAPRK, YATAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:37
SKTAS, DARDL, ISATR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında