***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
26.11.2020 09:03
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR, TIB
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında T. İş Bankası A.Ş. Mens. Munz. Sos. Güv. ve Yar. San. Vakfı tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890061
BIST
11:461.331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 5,75
|Açılış
|: 1.335
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.337
En Düşük
1.326
11:467,9145
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0377
|Açılış
|: 7,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0000
|
7,9672
En Düşük
7,8983
11:469,4388
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0428
|Açılış
|: 9,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5000
|
9,5158
En Düşük
9,4132
11:46461,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,09
|Açılış
|: 461,88
|
|Önceki Kapanış
|: 461,97
|
464,12
En Düşük
460,11
BIST En Aktif Hisseler11:46
|LOGO
|108,90
|61.317.682
|% 10,00
|
|BALAT
|9,68
|442.850
|% 10,00
|
|EGPRO
|26,64
|49.422.453
|% 9,99
|
|CASA
|97,40
|1.110.360
|% 9,99
|
|TKNSA
|10,03
|27.932.236
|% 9,98
|
|SUMAS
|34,94
|226.271
|% -9,99
|
|KENT
|385,10
|978.539
|% -9,98
|
|IZTAR
|13,76
|510.757
|% -9,95
|
|SANFM
|13,66
|112.367
|% -9,95
|
|ATSYH
|4,20
|13.440
|% -6,67
|
|KRDMD
|5,11
|900.781.376
|% -1,73
|
|THYAO
|12,15
|835.120.053
|% 1,33
|
|GARAN
|9,12
|553.722.776
|% 0,55
|
|ODAS
|3,70
|402.257.260
|% 1,65
|
|PGSUS
|63,25
|397.614.282
|% 3,35
|
|KRDMD
|5,11
|900.781.376
|% -1,73
|
|TSKB
|2,66
|319.187.853
|% -1,85
|
|ODAS
|3,70
|402.257.260
|% 1,65
|
|HLGYO
|3,38
|335.783.443
|% 7,64
|
|YKBNK
|3,01
|228.370.554
|% 0,00
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9093
|7,9145
|% -0,47
|
|Euro
|9,4327
|9,4388
|% -0,45
|
|Sterlin
|10,5429
|10,5958
|% -0,72
|
|Frank
|8,6784
|8,7307
|% -0,52
|
|Riyal
|2,1036
|2,1142
|% -0,50
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.816
|8,82
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-0,16
|
|Cumhuriyet
|3.094
|3.141
|16,00
|
|Tam
|3.078
|3.158
|18,74
|
|Yarım
|1.488
|1.528
|9,06
|
|Çeyrek
|746
|764
|4,53
|
|Gümüş.Ons
|23,39
|23,44
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,96
|-0,02
|
|B. Petrol
|47,65
|47,65
|-0,88
|
Seans Raporu
11:46
daha fazla
-
11:59RYSAS
Yüzde 5.80 oranında artışla 9.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 356, 345 adet işlem
-
11:58MRSHL
Yüzde 4.14 oranında artışla 344.90 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 677 adet işlem
-
11:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 05 artarak (% 0.41 ) 1, 477
-
11:57
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse KRDMD, THYAO, TRKCM
-
11:57XU100
Endeks 1, 331 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 39 üstünde . İşlem hacmi 8, 526.00 milyon TL de