***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
21.09.2022 09:13
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR, TIB
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Türkiye İş Bankası A.Ş. Mens. Munz. Sos. Güv. ve Yar. San. Vakfı tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064350
BIST
10:513.250
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -27,46
|Açılış
|: 3.269
|
|Önceki Kapanış
|: 3.278
|
3.296
En Düşük
3.233
10:5118,3201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0013
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4800
|
18,3656
En Düşük
18,3024
10:5118,1630
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0913
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,3101
En Düşük
18,1148
10:51984,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 4,84
|Açılış
|: 984,84
|
|Önceki Kapanış
|: 980,01
|
987,04
En Düşük
978,15
BIST En Aktif Hisseler10:49
|CRDFA
|3,38
|25.992.764
|% 9,74
|
|ATSYH
|151,90
|2.278.348
|% 9,52
|
|ZOREN
|3,90
|348.506.965
|% 8,33
|
|ELITE
|24,96
|30.138.427
|% 7,77
|
|ULUUN
|23,10
|155.962.629
|% 6,55
|
|ISGYO
|12,47
|5.743.233
|% -9,96
|
|ROYAL
|4,40
|1.318.130
|% -9,84
|
|SKBNK
|3,12
|214.875.478
|% -9,83
|
|TSKB
|3,58
|92.755.158
|% -9,82
|
|DOGUB
|6,61
|370.662
|% -8,19
|
|THYAO
|69,50
|1.377.412.703
|% -4,07
|
|VAKBN
|8,19
|859.693.849
|% -2,85
|
|HALKB
|8,25
|758.346.964
|% -1,90
|
|SASA
|57,10
|651.668.955
|% -2,56
|
|ISCTR
|8,05
|590.627.781
|% -2,90
|
|VAKBN
|8,19
|859.693.849
|% -2,85
|
|EKGYO
|3,86
|383.776.329
|% -3,74
|
|ZOREN
|3,90
|348.506.965
|% 8,33
|
|HALKB
|8,25
|758.346.964
|% -1,90
|
|YKBNK
|7,06
|559.955.563
|% -1,40
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3091
|18,3189
|% 0,00
|
|Euro
|18,1539
|18,1723
|% -0,45
|
|Sterlin
|20,7083
|20,8121
|% -0,32
|
|Frank
|18,8699
|18,9835
|% -0,19
|
|Riyal
|4,8548
|4,8791
|% 0,05
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.671
|5,82
|
|Altın Gr.
|984
|984
|4,24
|
|Cumhuriyet
|6.645
|6.745
|3,00
|
|Tam
|6.696
|6.803
|28,00
|
|Yarım
|3.263
|3.313
|14,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.658
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,33
|19,36
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,43
|0,07
|
|B. Petrol
|93,34
|93,34
|2,72
|
Seans Raporu
10:49
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11:03TAVHL
Yüzde -4.46 oranında düşüşle 68.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 904, 442 adet işlem
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11:02ORCAY
Yüzde -74.27 oranında düşüşle 6.90 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 963, 342 adet işlem
-
11:01
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, PGSUS, THYAO
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11:01XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -38, 44 kaybederek (% -1.32 ) 2, 871
-
11:01
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TSKB, ISGYO, SKBNK, ROYAL