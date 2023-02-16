***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
16.02.2023 08:58
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR, TIB
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında T. İş Bankası A.Ş. Mens. Munz. Sos. Güv. ve Yar. San. Vakfı tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113728
BIST
11:235.002
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 51,43
|Açılış
|: 5.311
|
|Önceki Kapanış
|: 4.950
|
5.320
En Düşük
5.001
11:2318,8540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0055
|Açılış
|: 19,0980
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,9250
En Düşük
18,8253
11:2320,2238
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0656
|Açılış
|: 20,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3600
|
20,2803
En Düşük
20,1197
11:231.117,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,40
|Açılış
|: 1.117,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,87
|
1.118,36
En Düşük
1.111,32
BIST En Aktif Hisseler11:21
|OYAKC
|30,14
|185.532.428
|% 10,00
|
|KONYA
|3.586,90
|15.165.413
|% 10,00
|
|CMBTN
|613,00
|3.544.366
|% 9,99
|
|NIBAS
|19,04
|5.322.518
|% 9,99
|
|AFYON
|9,48
|23.491.051
|% 9,98
|
|RAYSG
|14,20
|2.024.633
|% -9,67
|
|MACKO
|60,00
|228.971.073
|% -8,95
|
|RODRG
|71,05
|20.233.403
|% -8,91
|
|AGESA
|26,86
|33.296.750
|% -8,45
|
|FLAP
|10,03
|76.917.468
|% -8,32
|
|THYAO
|143,70
|3.540.611.589
|% 2,72
|
|EREGL
|42,64
|2.718.029.763
|% 3,19
|
|SISE
|43,88
|1.533.560.202
|% 2,76
|
|ASELS
|58,25
|1.428.137.434
|% 0,09
|
|TUPRS
|627,90
|1.302.041.846
|% 9,22
|
|EKGYO
|7,39
|624.515.580
|% 2,64
|
|AKBNK
|16,53
|1.182.019.005
|% 2,23
|
|KRDMD
|18,95
|1.235.174.098
|% 8,35
|
|YKBNK
|9,20
|608.140.347
|% 2,91
|
|EREGL
|42,64
|2.718.029.763
|% 3,19
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8503
|18,8542
|% 0,03
|
|Euro
|20,2120
|20,2226
|% 0,32
|
|Sterlin
|22,6785
|22,7923
|% 0,32
|
|Frank
|20,3642
|20,4869
|% 0,23
|
|Riyal
|5,0126
|5,0377
|% 0,07
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|4,34
|
|Altın Gr.
|1.117
|1.117
|3,01
|
|Cumhuriyet
|7.517
|7.631
|-117,00
|
|Tam
|7.590
|7.651
|16,00
|
|Yarım
|3.708
|3.744
|8,00
|
|Çeyrek
|1.854
|1.872
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,70
|21,73
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|13,17
|13,19
|0,06
|
|B. Petrol
|86,12
|86,12
|0,74
|
Seans Raporu
11:21
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11:36CIMSA
Yüzde 4.80 oranında artışla 113.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 904, 788 adet işlem
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11:34XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 118, 28 artarak (% 2.67 ) 4, 549
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11:34
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11:34
KONYA, NIBAS, SAMAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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11:34
BMSTL, OZKGY, OSTIM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında