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***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR* *SISE*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

04.08.2020 18:37
GÜNCEL HABERLER



***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR******SISE*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

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Pay Alım Satım Bildirimi

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Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

İlgi: 25.12.2019 tarihli özel durum açıklamamız.
04.08.2020 tarihinde Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. payları ile ilgili olarak 5,51-5,63 TL fiyat aralığından 6.524.760 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi Ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir.  Bu işlemle birlikte Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. sermayesindeki paylarımız %69,34 sınırına ulaşmıştır. 
Yönetim kontrolüne sahip olduğumuz Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.'nin Şirkette sahip olduğu toplam % 0,05 oranındaki paylar da Ortaklığımızın kontrolü altındadır. 
İşlem detaylarına ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir.      

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
04/08/2020 6.524.760 0 6.524.760 1.553.651.272,12 1.560.176.032,12 % 69,05 % 69,05 % 69,34 % 69,34




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865064


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DESA 8,69 58.087.701 % 10,00  
GARFA 10,34 24.647.226 % 10,00  
KAREL 19,14 144.469.435 % 10,00  
AKMGY 46,82 8.762.586 % 9,96  
HDFGS 4,42 86.773.678 % 9,95  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,9891 9,0342 % -0,78  
Frank 7,5221 7,5674 % -0,25  
Riyal 1,8338 1,8430 % -0,72  
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Alış Satış %  
Altın Ons 2.023 2.024 4,22  
Altın Gr. 448 448 5,98  
Cumhuriyet 2.933 2.982 31,80  
Tam 3.021 3.069 32,80  
Yarım 1.466 1.496 16,00  
Çeyrek 735 750 8,00  
Gümüş.Ons 25,95 26,00 -0,03  
Gümüş Gr. 5,80 5,81 0,05  
B. Petrol 44,30 44,30 -0,04  
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