***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
14.04.2021 18:26
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member firm of Ernst & Young Global Limited)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
31.03.2021
Tescil Tarihi
09.04.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
14.04.2021-10309
Açıklamalar
İlgi: 02.03.2021 ve 31.03.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız. Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (a member firm of Ernst & Young Global Limited) Bankamız bağımsız denetçisi olarak seçilmesine ilişkin Genel Kurul Kararı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928204
BIST
18:051.409
En Yüksek
|Değişim
|: 2,24%
|| 30,82
|Açılış
|: 1.381
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.409
En Düşük
1.381
18:058,0823
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0234
|Açılış
|: 8,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,1332
En Düşük
8,0295
18:059,6933
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0038
|Açılış
|: 9,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7345
En Düşük
9,6125
18:05451,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -3,72
|Açılış
|: 451,19
|
|Önceki Kapanış
|: 454,91
|
456,49
En Düşük
450,36
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VAKKO
|14,09
|48.279.497
|% 9,99
|
|DITAS
|14,66
|3.292.636
|% 9,98
|
|TUREX
|19,31
|4.910.417
|% 9,97
|
|MTRKS
|54,50
|24.101.917
|% 9,97
|
|KSTUR
|261,50
|506.388
|% 9,97
|
|ANELE
|6,57
|113.837.232
|% -10,00
|
|ISKUR
|328.050,00
|328.050
|% -10,00
|
|BJKAS
|12,16
|81.106.082
|% -9,99
|
|TKURU
|331,40
|6.643.825
|% -9,99
|
|ORMA
|33,52
|497.638
|% -9,99
|
|GARAN
|6,99
|1.505.068.326
|% 4,33
|
|EREGL
|17,52
|1.479.653.695
|% 2,52
|
|KRDMD
|7,40
|779.496.205
|% 0,41
|
|SISE
|7,35
|687.820.914
|% 2,37
|
|SASA
|46,54
|677.764.318
|% 9,97
|
|YKBNK
|2,15
|515.718.756
|% 3,37
|
|GARAN
|6,99
|1.505.068.326
|% 4,33
|
|EKGYO
|1,87
|337.831.415
|% 4,47
|
|DOHOL
|3,25
|523.017.545
|% 4,84
|
|TSKB
|1,33
|190.589.053
|% 3,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0786
|8,0823
|% -0,29
|
|Euro
|9,6841
|9,6933
|% -0,04
|
|Sterlin
|11,1146
|11,1704
|% 0,01
|
|Frank
|8,7218
|8,7744
|% -0,55
|
|Riyal
|2,1483
|2,1591
|% -0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|-9,99
|
|Altın Gr.
|451
|451
|-3,72
|
|Cumhuriyet
|2.997
|3.042
|-33,00
|
|Tam
|2.983
|3.060
|-33,85
|
|Yarım
|1.442
|1.480
|-16,37
|
|Çeyrek
|723
|740
|-8,19
|
|Gümüş.Ons
|25,40
|25,43
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,63
|0,01
|
|B. Petrol
|66,79
|66,79
|3,12
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59HDFGS
Yüzde 8.26 oranında artışla 5.11 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 538, 159 adet işlem
-
17:57AVHOL
Yüzde 9.07 oranında artışla 8.18 lira fiyatla işlem gören hissede 872, 641 adet işlem
-
17:56ISYAT
Yüzde 8.86 oranında artışla 2.95 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 171, 796 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 404 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 86 üstünde . İşlem hacmi 15, 254.00 milyon TL de
-
17:55CEOEM
Yüzde 9.93 oranında artışla 6.31 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 916, 618 adet işlem