***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
30.03.2022 15:40
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member firm of Ernst & Young Global Limited)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
25.03.2022
Tescil Tarihi
30.03.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
10548
Açıklamalar
İlgi: 22.03.2022 ve 26.03.2022 tarihli özel durum açıklamalarımız. Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (a member firm of Ernst & Young Global Limited) Bankamız bağımsız denetçisi olarak seçilmesine ilişkin Genel Kurul Kararı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013994
BIST
17:032.225
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 18,30
|Açılış
|: 2.213
|
|Önceki Kapanış
|: 2.207
|
2.234
En Düşük
2.213
17:0314,6441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0714
|Açılış
|: 14,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6150
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14,6833
En Düşük
14,5332
17:0316,3481
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,1628
|Açılış
|: 16,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,3762
En Düşük
16,1459
17:03910,35
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 11,00
|Açılış
|: 910,35
|
|Önceki Kapanış
|: 899,35
|
912,62
En Düşük
897,00
BIST En Aktif Hisseler17:01
|ULUSE
|103,00
|11.209.023
|% 9,98
|
|ISFIN
|3,43
|306.454.380
|% 9,94
|
|KLNMA
|15,80
|1.540.043
|% 9,72
|
|GZNMI
|44,54
|131.046.677
|% 9,33
|
|AKFGY
|3,43
|141.171.069
|% 8,20
|
|DZGYO
|2,61
|80.822.382
|% -10,00
|
|KENT
|210,90
|3.989.332
|% -9,99
|
|UZERB
|35,12
|1.383.823
|% -9,99
|
|CEOEM
|14,34
|196.148.345
|% -9,98
|
|PKENT
|215,20
|37.999.974
|% -8,39
|
|THYAO
|31,84
|4.396.523.393
|% 0,63
|
|GARAN
|12,19
|1.893.346.325
|% 0,66
|
|ASELS
|24,46
|1.707.921.515
|% 2,26
|
|YKBNK
|4,12
|1.384.738.653
|% 3,00
|
|SISE
|15,19
|1.190.676.854
|% 0,60
|
|YKBNK
|4,12
|1.384.738.653
|% 3,00
|
|ODAS
|1,68
|464.357.842
|% 2,44
|
|EKGYO
|2,36
|419.663.812
|% -0,42
|
|CEMAS
|1,16
|203.177.260
|% 2,65
|
|ADESE
|0,77
|129.234.163
|% 6,94
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6367
|14,6419
|% 0,47
|
|Euro
|16,3302
|16,3450
|% 0,99
|
|Sterlin
|19,2559
|19,3525
|% 1,23
|
|Frank
|15,8025
|15,8977
|% 1,36
|
|Riyal
|3,8952
|3,9147
|% 0,61
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.934
|13,98
|
|Altın Gr.
|910
|910
|10,91
|
|Cumhuriyet
|6.040
|6.131
|87,00
|
|Tam
|6.012
|6.162
|88,26
|
|Yarım
|2.906
|2.981
|42,70
|
|Çeyrek
|1.458
|1.490
|21,35
|
|Gümüş.Ons
|24,90
|24,93
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,76
|11,78
|0,16
|
|B. Petrol
|112
|112
|4,20
|
Seans Raporu
17:01
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-
17:16ISGYO
Yüzde 4.86 oranında artışla 10.79 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 178, 060 adet işlem
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17:15GZNMI
Yüzde 9.38 oranında artışla 44.56 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 053, 882 adet işlem
-
17:14ALKIM
Yüzde 5.79 oranında artışla 23.76 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 321, 540 adet işlem
-
17:13DESA
Yüzde 7.95 oranında artışla 14.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 589, 915 adet işlem
-
17:11
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, AKBNK, KRDMD