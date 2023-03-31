***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
31.03.2023 00:24
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member firm of Ernst & Young Global Limited)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
30.03.2023
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
İlgi: 01.03.2023 tarihli özel durum açıklamamız. 30.03.2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantımızda, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (a member firm of Ernst & Young Global Limited) 2023 yılı için Bankamız bağımsız denetçisi olarak seçilmesi hususu onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129995
BIST
18:054.896
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -47,11
|Açılış
|: 4.926
|
|Önceki Kapanış
|: 4.943
|
5.000
En Düşük
4.881
18:0519,1859
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0183
|Açılış
|: 19,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,3439
En Düşük
19,1514
18:0520,9406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0022
|Açılış
|: 21,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0100
|
21,1194
En Düşük
20,8509
18:051.220,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.220,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.220,72
|
1.231,83
En Düşük
1.219,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKSUN
|78,65
|9.784.453
|% 10,00
|
|MAKIM
|20,90
|96.908.317
|% 10,00
|
|ELITE
|31,02
|23.433.188
|% 10,00
|
|UZERB
|201,30
|1.813.512
|% 10,00
|
|BVSAN
|73,20
|602.359.594
|% 9,99
|
|DGGYO
|47,70
|313.271.216
|% -10,00
|
|PAMEL
|229,30
|123.824.213
|% -9,97
|
|KRSTL
|8,96
|85.548.378
|% -8,94
|
|LIDFA
|5,60
|118.267.031
|% -7,13
|
|AKFYE
|19,00
|5.948.876.557
|% -6,59
|
|AKFYE
|19,00
|5.948.876.557
|% -6,59
|
|ISCTR
|13,52
|3.595.619.975
|% 0,07
|
|ASTOR
|53,60
|2.991.408.025
|% -0,46
|
|THYAO
|121,90
|2.833.548.030
|% -2,17
|
|EREGL
|35,92
|2.695.624.973
|% -1,10
|
|AKFYE
|19,00
|5.948.876.557
|% -6,59
|
|ISCTR
|13,52
|3.595.619.975
|% 0,07
|
|SKBNK
|2,34
|473.403.071
|% 6,36
|
|YKBNK
|9,91
|1.996.103.050
|% -1,59
|
|ALBRK
|2,81
|498.472.578
|% 5,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1761
|19,1860
|% 0,10
|
|Euro
|20,9031
|20,9650
|% 0,13
|
|Sterlin
|23,6882
|23,8070
|% 0,04
|
|Frank
|20,9189
|21,0450
|% 0,06
|
|Riyal
|5,0948
|5,1204
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.979
|1.979
|-1,07
|
|Altın Gr.
|1.221
|1.221
|0,26
|
|Cumhuriyet
|8.158
|8.282
|1,00
|
|Tam
|8.219
|8.320
|2,00
|
|Yarım
|4.029
|4.071
|1,00
|
|Çeyrek
|2.014
|2.036
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,89
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,73
|14,74
|-0,01
|
|B. Petrol
|78,59
|78,59
|0,06
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KRSTL
Yüzde -6.81 oranında düşüşle 9.17 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 508, 132 adet işlem
-
17:58LIDFA
Yüzde -6.14 oranında düşüşle 5.66 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 298, 047 adet işlem
-
17:57KRSTL
Yüzde -7.52 oranında düşüşle 9.10 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 438, 876 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 4, 884 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 19 altında . İşlem hacmi 47, 296.00 milyon TL de
-
17:55MIPAZ
Yüzde -4.80 oranında düşüşle 8.52 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 223, 451 adet işlem